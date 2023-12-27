Любовь Петренко, нутрициолог: встретить новый год без вреда для фигуры

Близится время самого любимого и ожидаемого праздника в году - Нового года. Но как же сделать так, чтобы подготовка к празднику, да и само торжество не принесли вред организму? Ведь выдержать «нон-стоп застолья» несколько дней кряду не каждому под силу.