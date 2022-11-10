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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.11.22 12:00

Любовь Шептуха и Егор Тумак: пройти и победить во Всероссийском конкурсе «Большая перемена 2022»

27 октября стали известны имена победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) – среди учеников 9-11 классов. Церемония награждения призёров и победителей традиционно проходила в детских лагерях МДЦ «Артек» в дружеской атмосфере.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – самый массовый проект для детей и подростков в современной России. В 2022 году к конкурсу присоединились 3944622 человека, среди которых 1555945 учеников 9-11 классов.

Победителями «Большой перемены» стали 300 одиннадцатиклассников из полутора тысяч участников суперфинала – они получат премию в размере 1 миллиона рублей и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 учеников 9-10 классов выиграли по 200 тысяч рублей.

В отличие от традиционных предметных олимпиад в конкурсе «Большая перемена» оценивается не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, способность работать с большими объёмами информации, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление и организаторские способности.

Наш земляк - Егор Тумак, учащийся СОШ №276 ЗАТО Александровск, стал первым победителем за последние три года от Мурманской области. Он получил денежный сертификат на 200 тысяч рублей и путевку на поездку по федеральному проекту «Больше, чем путешествие», а также доступ к образовательным ресурсам в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Любовь Шептуха, заведующий отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия», и Егор Тумак, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена 2022», пресс-секретарь региональной команды, делятся своими впечатлениями от хода упорной борьбы, об атмосфере во время конкурса в международном детском центре «Артек», об эмоциях перед оглашением результатов соревнований и планах на будущее.

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