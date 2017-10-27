«Любовь в японском стиле» выражали читатели «Вечёрки

Корреспонденты газеты «Вечерний Мурманск» подвели итоги конкурса. Читатели должны были прислать в редакцию свой вариант небольшого японского стихотворения хокку, но посвятить строчки городу-герою, которому в начале октября исполнился 101 год.

О том, почему областной центр решили поздравить в такой необычной форме, причём здесь далекая от Заполярья страна, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Одна из форм интерактивного взаимодействия с читателями - это конкурсы, которые подписчики городского издания традиционно не оставляют без внимания. При старте каждого нового проекта с призами, поступают десятки заявок. Вот и в этот раз жители Мурманска с удовольствием откликнулись на предложение придумать хокку, ко дню рождения города-героя.

- Этот конкурс мы назвали «Любовь в японском стиле». А этой стране есть строгие правила хокку, мы их конечно изложили и попросили их придерживаться, - рассказывает Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск». - Но жури строго не подходило к творчеству мурманчан, потому они понимали, что авторы строк непрофессионалы.

Партнёром проекта, предоставившим хорошие призы для участников, стал один из магазинов Мурманска, торгующих электроникой. Но даже такой факт не сразу способен натолкнуть на мысль, что связывает страну Восходящего солнца и заполярный Мурманск, где главный источник тепла и света на несколько месяцев в году почти не выходит из-за горизонта.

- У нас молодой и творческий коллектив, люди загорающиеся, - рассказывает Артемий Лапполайнен, представитель компании-партнёра конкурса. - Когда появилась идея принять участие в праздновании дня города, мыс ели и решили, что одной из стран - лидеров производителей компьютерной техники является Япония, а дальше развили идею о стихотворении хокку вместе с нашим партнёром – газетой «Вечерний Мурманск».

Первое место в конкурсе заняла семья Светкиных. Победные строчки сочинила мама, а сыновья ей активно помогали. Парням ещё предстоит определить, кому достанется призовой планшет. Стоит отметить, что в акциях «Вечерки» они принимают участие постоянно и уже становились финалистами. Но таких подарков за творческие инициативы ещё у них не было!