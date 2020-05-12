Любовались салютом из окон домов

Праздничным салютом в Мурманске завершилось празднование Дня Победы в условиях пандемии коронавируса Выстрелы пушек в этом году грянули от памятника Защитникам советского Заполярья, а не с территории Абрам-Мыса, как было раньше. Оттуда же в небо взмыли заряды фейерверка.

А любовались на яркое представление мурманчане преимущественно из окон своих домов.