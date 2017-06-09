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День за днём с «Арктик-ТВ»09.06.17 19:30

Любуемся Мурманском с высоты полёта птиц

Вертолётные экскурсии – очень популярное туристическое направление в Европе. Посмотреть на город с высоты птичьего полёта можно в Москве и Петербурге. Теперь экзотические путешествия доступны и в Заполярье.

Пассажиры первого рейса «вертолётного такси» в Мурманске немного волнуются. Винтокрылая машина поднимется в воздух с площадки возле улицы Шевченко.

В воздух вертолёт Ми-2 поднимает пятерых пассажиров, все серьёзно, перед полётом пассажирам выдают билеты. Все законно – машины с двумя двигателями имеют право летать над населенными пунктами, а опытный пилот может сам найти место для посадки.

- Площадки могут подбираться с воздуха, главное, чтобы они  соответствовали требованиям безопасности, - говорит Олег Петелин, заместитель директора «Мурманавиа» по лётной работе.  

В Мурманске помимо площадки на улице Шевченко, вертолёт может сесть у моста через Кольский залив. Пилоты отмечают, что исчерпывающего списка точек базирования пока нет, но посадить машину можно хоть на Центральном стадионе Профсоюзов. Для этого надо только разрешение администрации и руководства спортивного сооружения.

В будущем, когда вертолётные экскурсии над Мурманском станут более привычными, в городе могут появиться фиксированные площадки для посадки и взлёта.

Летать новые прогулочные вертолёты будут не только над городом, но и в отдаленные районы Кольского полуострова.

- На Кольском полуострове очень много интересных мест, которые многие не видели, - отмечает Сергей Чечеров, генеральный директор компании «Мурманавиа». - При необходимости мы будем оказывать помощь людям из отдаленных точек, где живут оленеводы.

Сергей Чечеров летает над Мурманской областью более 30 лет, по его словам столица Заполярья особенно красива с воздуха ночью, но первый рейс отправляется в полёт в полярный день.

Весь полёт над столицей Заполярья занимает около 20 минут, но запоминается на всю жизнь. С высоты дома кажутся игрушечными,  а город и залив предстают совсем по-другому. Вертолёт облетает Кольский залив, показывая порт и скалистый западный берег Кольского залива. Делает вираж над мостом и винтокрылая машина снова отправляется к точке взлёта.

- Я думаю, что все получили адреналин, - делится своими ощущениями Лада Григорьева, пассажир вертолёта. – А эмоции и красоту, которую мы видели, - это просто супер! Это просто вау!

Полёт над Мурманском, как обещают организаторы мини-экскурсий, будет доступен северянам и по цене. Конечная цифра зависит от многих факторов, но получить заветный билет на «вертолётное такси» можно будет за сумму, не превышающую 5 тысяч рублей. 

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