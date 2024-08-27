Любуемся Варзугой с помощью Анны Шинкаренко, корреспондента «Арктик-ТВ»

О том, как живут люди на юге нашей области, в авторском материале Анны Шинкаренко.

Ты открываешь окно и не слышишь городского шума, вокруг – тишина. Примерно так коротко можно описать поездку нашего корреспондента Анны Шинкаренко в Варзугу.

Аня, к слову, с этим селом в Терском районе знакомится не первый раз. Но каждый новый визит открывает что неизведанное.

О том, как живут люди на юге нашей области, в авторском материале Анны Шинкаренко.