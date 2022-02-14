Любви все возрасты покорны

Эту простую истину сказал ещё пару сотен лет назад великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. Действительно, найти свою вторую половинку можно как в 20, так и в 70 лет.

Полина Старовойтова и Юрий Ташлыков – пенсионеры, члены организации «Дети военного Мурмана», ей - 84, а ему-81. Их история любви напоминает сюжет многосерийного романа. Удивительно, что найти друг друга им удалось буквально 5 лет назад, а связала их, как ни странно, музыка.

Полина Старовойтова, участница организации «Дети Военного Мурмана»: «2017 год, праздновали 23 февраля, День защитника Отечества, пел ансамбль, их было не слышно. Женщина за нашим столом говорит: «Пойдём споем что-нибудь! Я говорю: «Да нам микрофон не дадут, неудобно». Она говорит: «Пойдём». Мы подошли, она берёт микрофон, я спела, зааплодировали и закричали: «Бис». С тех пор меня взяли в ансамбль, сказали, будете ходить, хороший голос. Пришла в ансамбль, а там Юрий Иванович».

За возможность петь в ансамбле Полине Васильевне пришлось побороться, а вот Юрий Иванович стал его участником ещё в 2012 году. Вместе с хором успел объездить множество городов и воинских частей. О том, что в коллектив придёт его будущая возлюбленная даже и подумать не мог. Но увидев её, понял – действовать нужно незамедлительно.

Полина Старовойтова, участница организации «Дети военного Мурмана»: «На день рождения должен был прийти аккомпаниатор со своей женой. У меня в гостях дети, подруга, собирались и сидим. Я ждала Анатолия Яковлевича, аккомпаниатора, а он позвонил и сказал, что устал и задерживается, может, придёт попозже. Время 10 часов вечера, звонок в дверь, открываю, стоит Юрий Иванович с букетом цветов, а я адреса не давала и не приглашала. Растерялась. Спрашиваю: «Василина Дмитриевна прислала?» Он говорит: «Нет».

- Борис Федорович?

- Нет.

Я говорю: «А как тогда?»

- Я сам!

Такая галантность и настойчивость поразить Полину Васильевну. После праздника они продолжили общаться, а кавалер стал всё чаще заходить на чай. Вот так и родился новый союз. И даже спустя пять лет чувства не угасают – в их семье царит любовь и гармония.

Полина Старовойтова, участница организации «Дети военного Мурмана»: «Привыкли, друг без друга нам теперь вовсе и не жить».

Юрий Ташлыков, участник организации «Дети военного Мурмана»: «Она у нас и поет, и танцует, голос у неё прекрасный».

Возраст — это точно не повод отказывать себе в любви и союз этой пары прямое тому подтверждение. Возлюбленные уверены, что секрет счастливых отношений на долгие годы – это, в первую очередь, уважение и честность.