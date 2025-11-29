Людей тянет в море: до конца 2025 года завершат работы по первой обитаемой подводной станции Вангард, учёные протестировали гидрокостюм для защиты от акул

Каждое утро вторника на пляже в Кейптауне женщины собираются на бесплатные занятия по сёрфингу. Час «морской терапии» помогает им справиться со стрессом, укрепить психику и найти поддержку в сообществе единомышленниц.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

Учёные нашли способ замедлить развитие неизлечимой болезни Гентингтона. Теперь у пациентов появилась надежда прожить дольше и при этом дольше сохранять физические и когнитивные способности.

Каждое утро вторника на пляже в Кейптауне женщины собираются на бесплатные занятия по сёрфингу. Час «морской терапии» помогает им справиться со стрессом, укрепить психику и найти поддержку в сообществе единомышленниц.

Убежать от повседневной городской суеты и посвятить время развитию тела предлагают в Дубае. Там оздоровительный центр проводит занятия пилатесом в море.

Австралийские учёные протестировали гидрокостюм нового поколения для защиты от акул. Оказалось, он может значительно уменьшить тяжесть ран от укусов морских хищниц.

Британская компания «DEEP» до конца 2025 года планирует завершить работы по первой обитаемой подводной станции Вангард. Проект призван открыть новую эру непрерывного присутствия человека под водой и сделать новый шаг в исследованиях климата и морской экосистемы.

Новый прорыв в развитии технологий помогут сделать хамелеоны и саламандры. У них необыкновенные языки, способные мгновенно захватывать добычу. Причём механизм отличается от того способа, которым пользуются другие подобные им существа.

Австралийские учёные нашли слабое место ПФАС, так называемых вечных химикатов. Они создали вещество, способное их разлагать.

Аргентинские палеонтологи обнаружили редкие окаменелости динозавров. Давайте посмотрим.

Британец создал клуб плавания для собак. Там питомцам помогают чувствовать себя в воде уверенно. Тренировки также позволяют животным укреплять тело.

В ЮАР шеф-повар и сёрфер превращает морские водоросли в блюда высокой кухни. В своём ресторане он использует ламинарии, растущие вдоль побережья.

Кафе, в котором можно окунуться в атмосферу Токио, а заодно и детства, открылось в Нью-Йорке. Оно называется Токиоделик. Его владелец – японский художник Себастьян МасУда, которого называют «королём кавайи».