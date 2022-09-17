Людей удивляет тонкий небоскрёб в Нью-Йорке и картина из пластиковых крышек на каменном заборе в ВенесуэлеМарина Табейкина: из кризиса - в кризис, или Как мы преодолеваем сложную «дорогу жизни»
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.22 13:35

Людей удивляет тонкий небоскрёб в Нью-Йорке и картина из пластиковых крышек на каменном заборе в Венесуэле

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Екатерина Дементьева. Самый тонкий небоскрёб мира бросает вызов законам физики и сильным ветрам. Сделать его устойчивым помогли новейшие современные технологии. Небоскрёб стоит в Нью-Йорке на «Улице миллиардеров».

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Новая научная миссия изучит тайны Индийского океана вокруг Мальдивских островов. Исследования будут проводить на глубине до тысячи метров. Учёные хотят изучить биоразнообразие океана и найти новые формы морской жизни.

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Чилийские учёные открыли новый вид птиц из отряда воробьинообразных. Это субантарктический райадито. Птицы обитают на островах Диего-Рамирес.

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Заводчик собак породы австралийский келпи посвятил свою жизнь помощи людям. Он приводит своих питомцев в дом престарелых, чтобы дарить радость и положительные эмоции.

Венесуэльский художник собрал 300 тысяч пластиковых крышек и создал яркую картину на каменном заборе. Ему помогали волонтёры, в том числе дети.

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