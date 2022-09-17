Людей удивляет тонкий небоскрёб в Нью-Йорке и картина из пластиковых крышек на каменном заборе в Венесуэле

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Екатерина Дементьева. Самый тонкий небоскрёб мира бросает вызов законам физики и сильным ветрам. Сделать его устойчивым помогли новейшие современные технологии. Небоскрёб стоит в Нью-Йорке на «Улице миллиардеров».

В Мексике начали восстанавливать древнее жилище майя, принадлежавшее правителям. Оно находится в археологическом комплексе Цибильчальтун на полуострове Юкатан.

Армянские учёные и студенты путём экспериментов возрождают древние технологии изготовления сырцовых кирпичей. Из них были построены урартские защитные сооружения и другие здания.

В Пекине набирают популярность ночные автомобильные ярмарки. В период коронавирусных ограничений они были под запретом. Теперь же малый бизнес пытается воспользоваться спросом и поправить свои дела.

В Кабуле открылась библиотека для женщин. Её организовали активистки в знак протеста против правления новых властей в Афганистане.

Новая научная миссия изучит тайны Индийского океана вокруг Мальдивских островов. Исследования будут проводить на глубине до тысячи метров. Учёные хотят изучить биоразнообразие океана и найти новые формы морской жизни.

Американские прерии в Великобритании – последний экологический проект Королевских ботанических садов Кью. Там решили проверить, как заморская экосистема выдержит периоды засухи, которые сменяются сильными ливнями.

Чилийские учёные открыли новый вид птиц из отряда воробьинообразных. Это субантарктический райадито. Птицы обитают на островах Диего-Рамирес.

Стадо коз прибыло в самый большой парк Мельбурна. Им предстоит уничтожить заросли сорняков, чтобы создать лучшую среду обитания для эндемичных видов животных.

Заводчик собак породы австралийский келпи посвятил свою жизнь помощи людям. Он приводит своих питомцев в дом престарелых, чтобы дарить радость и положительные эмоции.

Венесуэльский художник собрал 300 тысяч пластиковых крышек и создал яркую картину на каменном заборе. Ему помогали волонтёры, в том числе дети.