Люди, которые нас удивляют: бразильская бабушка, которой скоро исполнится 120 лет, китайцы, помешанные на игрушках «Disney»
Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Ксения Зубкова.
Завод «Rolls-Royce» в Англии будет расширяться. Владельцы компании намерены инвестировать миллионы долларов. После этого завод сможет уделять больше внимания индивидуальным заказам.
В Бразилии сельские женщины объединяются и помогают мужчинам собирать плоды асаи. Это позволяет значительно больше зарабатывать. Сбор асаи – важный источник дохода для многих людей, живущих в дельте Амазонки.
Cлабовидящие ученики одной из школ Мельбурна теперь получают пользу от технологии 3D-печати. Тактильные модели для них изготавливают не вручную, а печатают на принтере, что значительно расширило их ассортимент. Давайте посмотрим.
В Австралии каждый год выбрасывают на свалку тысячи каркасов кроватей, и это превращается в серьёзную проблему. Одна компания из Мельбурна ищет выход. Она изобрела кровать из переработанного пластика, которую можно тоже отправлять в переработку.
Патруль, в котором собаки в паре с людьми ищут утечки водопроводной воды, есть во Франции. Эта необычная команда уже помогла сохранить столько воды, сколько хватило бы городу со 100 тысяч жителей.
Исследователи смогли изучить мозг мышей с помощью миниатюрных гарнитур виртуальной реальности. Пока грызуны преодолевали виртуальные препятствия и потенциальные угрозы, учёные наблюдали за активностью их мозга.
В Национальном музее антропологии в Мехико открылась новая экспозиция. Её разместили на втором этаже здания, который только что отремонтировали.
В египетском Луксоре обнаружили части фундамента храма женщины-фараона. Она правила в период 18 династии Нового царства. Также нашли гробницу бабушки фараона Яхмоса I.
Вернуться в прошлое и подержать в руках устаревшие гаджеты можно в музее в Токио. Экспонаты напоминают о том, как совершенствовались разные устройства – от видеокамер до телефонов.
Бразильская бабушка может побить рекорд Книги Гиннесса, как самый старый ныне живущий человек в мире. Пожилой женщине скоро исполнится 120 лет.
Китайская молодёжь, несмотря на экономические трудности, не отказывается от покупок игрушек от «Disney». У некоторых поклонников мультяшных персонажей дома уже огромные коллекции. Эксперты считают, что так люди заполняют эмоциональную пустоту.