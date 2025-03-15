Люди, которые нас удивляют: бразильская бабушка, которой скоро исполнится 120 лет, китайцы, помешанные на игрушках «Disney»Мурманские команды КВН «Заполярье» и «Изи» прошли в четвертьфинал Международной лиги КВН в Минске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.03.25 13:35

Люди, которые нас удивляют: бразильская бабушка, которой скоро исполнится 120 лет, китайцы, помешанные на игрушках «Disney»

Патруль, в котором собаки в паре с людьми ищут утечки водопроводной воды, есть во Франции. Эта необычная команда уже помогла сохранить столько воды, сколько хватило бы городу со 100 тысяч жителей.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Ксения Зубкова.

Завод «Rolls-Royce» в Англии будет расширяться. Владельцы компании намерены инвестировать миллионы долларов. После этого завод сможет уделять больше внимания индивидуальным заказам.

В Бразилии сельские женщины объединяются и помогают мужчинам собирать плоды асаи. Это позволяет значительно больше зарабатывать. Сбор асаи – важный источник дохода для многих людей, живущих в дельте Амазонки.

Cлабовидящие ученики одной из школ Мельбурна теперь получают пользу от технологии 3D-печати. Тактильные модели для них изготавливают не вручную, а печатают на принтере, что значительно расширило их ассортимент. Давайте посмотрим.

В Австралии каждый год выбрасывают на свалку тысячи каркасов кроватей, и это превращается в серьёзную проблему. Одна компания из Мельбурна ищет выход. Она изобрела кровать из переработанного пластика, которую можно тоже отправлять в переработку.

Патруль, в котором собаки в паре с людьми ищут утечки водопроводной воды, есть во Франции. Эта необычная команда уже помогла сохранить столько воды, сколько хватило бы городу со 100 тысяч жителей.

Исследователи смогли изучить мозг мышей с помощью миниатюрных гарнитур виртуальной реальности. Пока грызуны преодолевали виртуальные препятствия и потенциальные угрозы, учёные наблюдали за активностью их мозга.

В Национальном музее антропологии в Мехико открылась новая экспозиция. Её разместили на втором этаже здания, который только что отремонтировали.

В египетском Луксоре обнаружили части фундамента храма женщины-фараона. Она правила в период 18 династии Нового царства. Также нашли гробницу бабушки фараона Яхмоса I.

Вернуться в прошлое и подержать в руках устаревшие гаджеты можно в музее в Токио. Экспонаты напоминают о том, как совершенствовались разные устройства – от видеокамер до телефонов.

Бразильская бабушка может побить рекорд Книги Гиннесса, как самый старый ныне живущий человек в мире. Пожилой женщине скоро исполнится 120 лет.

Китайская молодёжь, несмотря на экономические трудности, не отказывается от покупок игрушек от «Disney». У некоторых поклонников мультяшных персонажей дома уже огромные коллекции. Эксперты считают, что так люди заполняют эмоциональную пустоту.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рабочие обгоняют программистов по темпам роста зарплат
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
-Правовая консультация (18+)Работадателей обязали доплачивать сотрудникам за наставничество
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире19:30«Королева и завоеватель». Художественный сериал, 15 серия (16+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Нереальная любовь». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидеры по росту цен вышли вермишель, картофель и байховый чёрный чай-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел почти на 1,05 рубля, евро теряет почти 65 копеек-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)«Школа ЖКХ» организовала выездной практический урок в Мурманске-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика