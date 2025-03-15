Люди, которые нас удивляют: бразильская бабушка, которой скоро исполнится 120 лет, китайцы, помешанные на игрушках «Disney»

Патруль, в котором собаки в паре с людьми ищут утечки водопроводной воды, есть во Франции. Эта необычная команда уже помогла сохранить столько воды, сколько хватило бы городу со 100 тысяч жителей.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Ксения Зубкова.

Завод «Rolls-Royce» в Англии будет расширяться. Владельцы компании намерены инвестировать миллионы долларов. После этого завод сможет уделять больше внимания индивидуальным заказам.

В Бразилии сельские женщины объединяются и помогают мужчинам собирать плоды асаи. Это позволяет значительно больше зарабатывать. Сбор асаи – важный источник дохода для многих людей, живущих в дельте Амазонки.

Cлабовидящие ученики одной из школ Мельбурна теперь получают пользу от технологии 3D-печати. Тактильные модели для них изготавливают не вручную, а печатают на принтере, что значительно расширило их ассортимент. Давайте посмотрим.

В Австралии каждый год выбрасывают на свалку тысячи каркасов кроватей, и это превращается в серьёзную проблему. Одна компания из Мельбурна ищет выход. Она изобрела кровать из переработанного пластика, которую можно тоже отправлять в переработку.

Патруль, в котором собаки в паре с людьми ищут утечки водопроводной воды, есть во Франции. Эта необычная команда уже помогла сохранить столько воды, сколько хватило бы городу со 100 тысяч жителей.

Исследователи смогли изучить мозг мышей с помощью миниатюрных гарнитур виртуальной реальности. Пока грызуны преодолевали виртуальные препятствия и потенциальные угрозы, учёные наблюдали за активностью их мозга.

В Национальном музее антропологии в Мехико открылась новая экспозиция. Её разместили на втором этаже здания, который только что отремонтировали.

В египетском Луксоре обнаружили части фундамента храма женщины-фараона. Она правила в период 18 династии Нового царства. Также нашли гробницу бабушки фараона Яхмоса I.

Вернуться в прошлое и подержать в руках устаревшие гаджеты можно в музее в Токио. Экспонаты напоминают о том, как совершенствовались разные устройства – от видеокамер до телефонов.

Бразильская бабушка может побить рекорд Книги Гиннесса, как самый старый ныне живущий человек в мире. Пожилой женщине скоро исполнится 120 лет.

Китайская молодёжь, несмотря на экономические трудности, не отказывается от покупок игрушек от «Disney». У некоторых поклонников мультяшных персонажей дома уже огромные коллекции. Эксперты считают, что так люди заполняют эмоциональную пустоту.