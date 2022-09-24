Люди, которые нас удивляют: «человек-паук» Ален Робер в 60 лет покорил очередной небоскрёб, а библиотекарь из Калифорнии десять лет собирает предметы, забытые читателями в книгах
Сортировка мусора – обычное дело для большинства жителей западных стран. Но теперь в Австралии придумали «умное» устройство, которое отсортирует всё за вас. Давайте посмотрим.
В пригороде Чикаго появился уникальный лабиринт на кукурузном поле. Его дорожки формируют сложный рисунок, посвящённый Джеймсу Бонду. Площадь поля – 11 гектаров.
Школы Южной Австралии стали ещё более инклюзивными. Там берут в штат учителей, которые специализируются на обучении детей с аутизмом и другими нарушениями здоровья.
Тем временем, в столице Австралии с тренажёрным залом знакомят глубоко пожилых людей. Молодые тренеры помогают 90-летним ученикам улучшить подвижность и качество жизни. Кроме того, занятия заряжают оптимизмом и дарят уверенность в себе.
Индиец собрал 450 пишущих машинок, сделанных в разных странах. Своей коллекцией он хочет вдохновить людей продолжать использовать эту технику.
Библиотекарь в Калифорнии уже десять лет собирает предметы, забытые читателями в книгах. Так рождается коллекция, которая позволяет взглянуть на жизнь людей с необычной стороны.
Поклонница британской королевской семьи из Австралии собрала у себя дома более 10 тысяч сувениров. Говорит, что со смертью Елизаветы II её коллекция станет ещё больше, но места уже не хватает.
Французский «человек-паук» Ален Робер в очередной раз покорил небоскрёб. В этот раз восхождение посвятил своему юбилею. Альпинисту исполнилось 60.
В Израиле нашли огромный бивень доисторического слона. Возраст находки – примерно 500 тысяч лет.
В зоопарке на западе Индии готовятся к дебюту трое азиатских львят. Это редкий подвид. В мире их осталось около 700.