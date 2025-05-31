Люди меняются: жители Великобритании посещают пекарни вместо изысканных ресторанов, а бывшие грабители в Кении становятся фермерамиВ Мурманской области наименьший процент приходится на земли населённых пунктов – 0,4%, их площадь составляет 64 тысячи га - региональный Росреестр
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.05.25 13:35

Люди меняются: жители Великобритании посещают пекарни вместо изысканных ресторанов, а бывшие грабители в Кении становятся фермерами

Во Флориде открылся долгожданный тематический парк «Epic Universe» студии «Universal». Один из разделов в нём посвятили миру Гарри Поттера. В нём посетители смогут ещё глубже погрузиться в историю о мальчике-волшебнике. Давайте посмотрим.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Олеся Кривенко.

Бывшие грабители в Кении стали фермерами. Они отказались от преступного прошлого и выращивают овощи, а также разводят свиней. Ещё одна миссия молодых мужчин – помощь детям.

Японская команда чирлидеров в костюмах удивляет своими акробатическими трюками. При этом состоит она не из студентов, а из офисных работников и бизнесменов.

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Тунисская компания преобразует отходы оливкового производства в экологически чистый и эффективный источник энергии. И он набирает популярность у владельцев бизнеса.

Женщины из скотоводческого региона на юге Боснии продвигают свой традиционный сыр на гастрономическую карту. Он уникален тем, что готовится внутри шкур животных.

В Хорватии сохраняют древнее искусство сухой каменной кладки. Мастерские, обучающие традиционным методам строительства, принимают новое поколение учеников. Давайте посмотрим.

Новый гастрономический тренд в Великобритании. Многие жители страны посещают не изысканные рестораны, а пекарни, чтобы попробовать лучшее, что те могут предложить. Многие готовы ради этого проехать десятки километров. Давайте посмотрим.

Кубинец установил новый рекорд мира. Он в течение 31 минуты удерживал на голове мяч, плавая в бассейне. Давайте посмотрим.

Во Флориде открылся долгожданный тематический парк «Epic Universe» студии «Universal». Один из разделов в нём посвятили миру Гарри Поттера. В нём посетители смогут ещё глубже погрузиться в историю о мальчике-волшебнике. Давайте посмотрим.

Любители птиц в Колумбии отправляются с биноклями в леса, поля и на болота, чтобы насладиться наблюдением за пернатыми. Сейчас особенно подходящее для этого время, поскольку продолжается миграция.

Уникальную картину можно увидеть на улицах Каира. Там часто ездит на мотоцикле дрессировщик птиц, а за ним неотрывно летит голубь. Он совершенно свободен и следует за человеком только по своему желанию.

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