Люди могут многое: китайские учёные разработали очки, которые помогают слепым ходить без посторонней помощи, а в Намибии детей с серьёзными болезнями обучают верховой ездеВ Мурманск направляются участники автопробега «Города-герои – города героев»
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.05.25 13:35

Люди могут многое: китайские учёные разработали очки, которые помогают слепым ходить без посторонней помощи, а в Намибии детей с серьёзными болезнями обучают верховой езде

Австралийские музыканты из Эксетера стараются спасти старинный городской оркестр. Они бесплатно обучают школьников, чтобы подготовить себе преемников.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Ксения Зубкова.

Китайские учёные разработали очки, которые дают инструкции в режиме реального времени, чтобы помочь слепым людям ходить без посторонней помощи. Очки используют ИИ и подключаются к компьютеру.

В Намибии детей с серьёзными болезнями обучают верховой езде. Спорт и общение с лошадьми улучшает их состояние. Дети даже лучше учатся в школе.

Австралийские музыканты из Эксетера стараются спасти старинный городской оркестр. Они бесплатно обучают школьников, чтобы подготовить себе преемников.

Важную находку сделали перуанские археологи. Они нашли захоронение женщины, которая, возможно, жила в эпоху древней цивилизации Норте-Чико, зародившейся 5000 лет назад.

Перуанские археологи обнаружили древний индейских храм в регионе Ла-Либертад. Также они нашли скелет человека, которого, вероятно, принесли в жертву.

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Марсианское небо, светящиеся туманности и далёкие галактики – такие снимки представили в новом наборе изображений с космического телескопа «Хаббл». Их НАСА выпустило в честь 35-летия работы аппарата на орбите Земли.

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