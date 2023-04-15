Люди могут многое: модульные дома для бездомных, робот для 3D-печати внутри человеческого тела и самый большой в мире бассейн с волной для сёрфинга

Тройняшки из британского города Бристоль попали в Книгу Гиннесса. Они родились за 121 день до положенного срока и весили по 400 с небольшим граммов. Чудом все трое выжили…

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Тройняшки из британского города Бристоль попали в Книгу Гиннесса. Они родились за 121 день до положенного срока и весили по 400 с небольшим граммов. Чудом все трое выжили…

В Великобритании впервые появились модульные дома для тех, кто хочет уйти с улицы. Собственное жилое пространство помогает бывшим бездомным вернуться в общество.

Команда биоинженеров из Австралии разработала небольшого мягкого робота, который умеет производить 3D-печать биоматериала прямо внутри человеческого тела. Они надеются, что в будущем это усовершенствует медицинские операции и упростит удаление раковых опухолей.

В Австралии также изучают возможности виртуальной реальности в области медицины. Цифровую технологию хотят использовать для лечения психических расстройств.

А ещё учёные в Австралии считают, что пожилым людям, особенно живущим в домах престарелых, просто необходимы кошки и собаки. А вот расставание с ними приносит только вред.

В Индонезии реабилитационные центры для орангутанов поставили перед собой цель – избавить подопечных от жизни в клетках. Для животных создают островки свободы на территории заповедника.

В Испании празднуют появление на свет пяти комодских варанов. Они появились в одном из зоопарков страны впервые за десять лет.

В Австралии родился телёнок с необычным окрасом. На одном его боку красуется смайлик. Давайте посмотрим…

В музее Гревен в Париже появилась восковая фигура Карла III. Британского монарха представили в шотландском костюме.

Казахские кинематографисты сняли фильм о национальной игре асык. Считается, что она зародилась тысячи лет назад. Создатели киноленты хотят вернуть ей былую популярность среди детей и взрослых.

На Гавайях построили самый большой в мире бассейн с волной для сёрфинга. Её ширина достигает 30 метров. При этом патент принадлежит немецкой компании.