Люди могут многое: птицу, которая когда-то вымерла в дикой природе, снова вернули в естественную среду обитания, а в Буэнос-Айресе работает самый счастливый водитель автобуса

Аргентинские учёные открыли новый вид небольших проворных динозавров, которые питались растительной пищей. 90 миллионов лет назад они обитали на территории Патагонии, где обнаружили многие другие останки доисторических существ.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

В Сенегале глухонемых детей стали обучать в обычных школах. Помогают в этом ассистенты, которых научили языку жестов.

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По-новому взглянуть на историю древних иллирийцев поможет находка хорватских археологов. Они обнаружили в кургане греческий шлем. В то время это был редкий и дорогой предмет воинского снаряжения.

Аргентинские учёные открыли новый вид небольших проворных динозавров, которые питались растительной пищей. 90 миллионов лет назад они обитали на территории Патагонии, где обнаружили многие другие останки доисторических существ.

В одном из французских зоопарков публике представили двух недавно появившихся на свет суматранских тигрят. Этот подвид считается вымирающим. В дикой природе насчитывается только около 400 представителей этих больших кошек.

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Обладатель мирового рекорда немец Себастьян Штойдтнер рассказал о том, как побил собственный рекорд. Недавно он покорил на сёрфе самую высокую в мире волну высотой с восьмиэтажный дом.

В Берлине один шеф-повар оригинально продаёт рамен. Способ берёт истоки ещё во временах пандемии коронавируса. Давайте посмотрим.

В Буэнос-Айресе работает самый счастливый в Аргентине водитель автобуса. Он любит свою работу и любит пассажиров – дарит им внимание и подбадривает добрым словом.