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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.05.24 13:35

Люди могут многое: птицу, которая когда-то вымерла в дикой природе, снова вернули в естественную среду обитания, а в Буэнос-Айресе работает самый счастливый водитель автобуса

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Аргентинские учёные открыли новый вид небольших проворных динозавров, которые питались растительной пищей. 90 миллионов лет назад они обитали на территории Патагонии, где обнаружили многие другие останки доисторических существ.

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