Люди могут многое: Собор Парижской Богоматери восстановили после пожара, а японский художник-самоучка на листках деревьев вырезает удивительные миниатюрные картины51% россиян хочет создать подушку безопасности для своей семьи
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.01.25 13:35

Люди могут многое: Собор Парижской Богоматери восстановили после пожара, а японский художник-самоучка на листках деревьев вырезает удивительные миниатюрные картины

Дрессировщик собак в Бразилии завёл себе необычного помощника. Это свинья по кличке Пабло. Причём она не только облегчает работу своему хозяину, но и пользуется популярностью в соцсетях.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Олеся Кривенко.

В Париже спустя пять лет после разрушительного пожара открылся Собор Парижской Богоматери. Сотни парижан пришли посмотреть на святыню.

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Дрессировщик собак в Бразилии завёл себе необычного помощника. Это свинья по кличке Пабло. Причём она не только облегчает работу своему хозяину, но и пользуется популярностью в соцсетях.

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Для кого-то опавшие листья – всего лишь мусор. Но для одного японского художника-самоучки это часть искусства. На листках деревьев он вырезает миниатюрные картины, что принесло ему огромную популярность.

82-летняя бразильянка, несмотря на возраст, живёт полной жизнью. Занимается спортом и покорят горы. Её физической силе могут позавидовать даже молодые.

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