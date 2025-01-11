Люди могут многое: Собор Парижской Богоматери восстановили после пожара, а японский художник-самоучка на листках деревьев вырезает удивительные миниатюрные картины

Дрессировщик собак в Бразилии завёл себе необычного помощника. Это свинья по кличке Пабло. Причём она не только облегчает работу своему хозяину, но и пользуется популярностью в соцсетях.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Олеся Кривенко.

В Париже спустя пять лет после разрушительного пожара открылся Собор Парижской Богоматери. Сотни парижан пришли посмотреть на святыню.

В Риме открылась для публики ещё одна секция подземного «Золотого дома» Нерона. Древний археологический памятник реставрируют, причём уже не в первый раз. Его разрушают дожди и влажность.

Центр палеонтологии позвоночных Университета Эль-Мансуры в Египте попал в Книгу рекордов Гиннесса за обнаружение самой маленькой окаменелости древних китов. Её нашли в породах возрастом 41 миллион лет. В Музее естественной истории Нью-Йорка представили уникальный экспонат. Это самый полный из найденных скелет стегозавра. Его назвали «Апекс». Давайте посмотрим.

В океанические просторы возвращаются суда, которые не загрязняют окружающую среду. И не только пассажирские, но и грузовые. Одно из них использует паруса, чтобы доставлять сотни тонн грузов.

Зоопарк в чилийском городе Буин расширяет свою сферу деятельности. Он будет постепенно преобразовываться в биологический парк, в котором уделяется внимание сохранению целостных экосистем.

Дрессировщик собак в Бразилии завёл себе необычного помощника. Это свинья по кличке Пабло. Причём она не только облегчает работу своему хозяину, но и пользуется популярностью в соцсетях.

В Макао скоро отметят 25-ю годовщину возвращения в состав КНР. Некоторые обеспокоены тем, что уникальная кухня региона теряется. Его традиционная еда представляет собой смесь португальской и китайской кулинарии.

Уникальная мастерская в Каире продолжает традиционное ремесло переплёта книг. Её работники говорят, что возвращают к жизни редкие экземпляры, которым по 100-150 лет. Об этом подробнее.

Для кого-то опавшие листья – всего лишь мусор. Но для одного японского художника-самоучки это часть искусства. На листках деревьев он вырезает миниатюрные картины, что принесло ему огромную популярность.

82-летняя бразильянка, несмотря на возраст, живёт полной жизнью. Занимается спортом и покорят горы. Её физической силе могут позавидовать даже молодые.