Люди могут многое: создают пластик, который растворяется в морской воде, и искусственную кожу, которая ощущает прикосновение, тепло и холод

Австралийские исследователи экспериментируют с морским грибком, разлагающим полипропилен. Возможно, этот организм справится с задачей эффективнее, чем его наземные собратья.

Шотландская компания делает экологичные кирпичи из вторсырья. Это позволяет сократить выбросы углерода, а также уменьшить объёмы строительных отходов.

Японские учёные совершили прорыв в вопросе экологии, создав пластик, который растворяется в морской воде всего за несколько часов, не оставляя вредных частиц. Эта инновация может стать ключом к решению глобальной проблемы загрязнения океанов.

Австралийский стартап создал «акулью кожу» для самолётов. Зачем она нужна, давайте узнаем.

Учёные из Великобритании создали искусственную кожу для роботов. Она ощущает касания, тепло и холод. При этом создавать её просто и дёшево. Ожидается, что технология изменит будущее робототехники.

Учёные обнаружили в Монголии новый вид тираннозавра – ХанкУлоо, предка легендарного Т-рекса. Находка, о которой сообщили в журнале «Nature», проливает свет на миграцию тираннозавров из Азии в Северную Америку.

Индейцы в Перу обновили мост инков, построенный сотни лет назад. Это последнее такое сооружение, сохранившееся в стране.

В США разработали новый метод реставрации старинных картин, нарисованных с помощью масляных красок. то поможет ускорить процесс восстановления произведений искусства.

Старинная посуда и другие изделия из уранового стекла становятся популярными среди коллекционеров в Австралии. Радиоактивное вещество раньше применяли для окрашивания. Особенность такого стекла в том, что оно светится под ультрафиолетовыми лучами.

В британском Танбридж-Уэллсе уникальная скорая помощь спасает лисиц, доставляя их в ветеринарный госпиталь. «The Fox Project» ежегодно помогает сотням животных вернуться в дикую природу.

Мороженое с самыми непривычными вкусами предлагают в Лондоне. Это проект британского дизайнера модных аксессуаров Ани Хиндмарч. Магазин открывается раз в году летом.