8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 ФевраляМужчины чаще всего поздравляют жён, женщины — матерей. Бюджеты на подарки к 8 Марта за год выросли
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.03.26 13:35

Люди могут сделать мир лучше: из орудий убийств мексиканец создаёт замысловатые музыкальные инструменты, а в Лондоне тестируют роботакси

Японцы приходят в зоопарк в Итикаве посмотреть на брошенного детёныша японского макака, который прославился на всю страну. Знаменитым он стал, когда маму ему заменила плюшевая обезьяна.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

Мексиканский художник нашёл способ противостоять незаконной торговле оружием. Из конфискованных орудий убийств он создаёт замысловатые музыкальные инструменты. Выставка этих творений проходит в Мехико.

В Кении доступ к образованию для детей расширился, но в школах уделяют мало внимания ученикам с различными нарушениями в развитии. Однако одно учебное заведение принимает школьников с дислексией и использует особый подход в обучении.

Любовь австралийцев к кофейным капсулам приводит к ежегодному образованию тысяч тонн отходов. Впрочем, некоторые проявляют изобретательность, находя способы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, и дают капсулам вторую жизнь.

В Лондоне тестируют роботакси. Официально запустить услугу планируют к концу этого года. Но готовы ли к этому люди? Узнаем из сюжета.

Вы когда-нибудь задумывались, почему кроссовки баскетболистов постоянно скрипят во время бега? Учёные узнали, из-за чего это происходит. Причина в мягком материале подошвы кроссовок. Об этом подробнее.

Знаменитый травертин из исторических каменоломен под Римом используется для строительства новых религиозных памятников. Первоначально этот камень был использован архитектором и скульптором Бернини для создания колоннады перед собором Святого Петра в Ватикане.

Аргентинские палеонтологи описали окаменелый скелет миниатюрного динозавра, который жил 95 миллионов лет назад. Ту эпоху обычно называют временем гигантов, но, как оказалось, мелким рептилиям там тоже нашлось место.

Японцы приходят в зоопарк в Итикаве посмотреть на брошенного детёныша японского макака, который прославился на всю страну. Знаменитым он стал, когда маму ему заменила плюшевая обезьяна.

Новое исследование показало, что у слонов, как у кошек, есть супер-усы. Они покрывают их хоботы, обеспечивая осязание. Немецкие учёные расскажут больше об этих удивительных животных далее в сюжете.

Лошади с помощью ржания общаются с сородичами, а также с людьми. Но как эти животные издают характерные звуки, сочетающие низкие и высокие тона – вот что заинтересовало учёных. Они провели исследование, чтобы разгадать эту загадку.

Тренд на «новую скандинавскую» кухню привлекает толпы ценителей изысканной кухни в копенгагенские рестораны, отмеченные звёздами Мишлен. А министр культуры Дании поручил своему министерству изучить вопрос о возможности официального признания гастрономии видом искусства.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
-Правовая консультация (18+)8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 Февраля
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:15«Книжный клуб». Художественный фильм (16+)22:55Городские хроники (6+)23:10«Загадочные убийства Агаты Кристи-3». Художественный сериал, 10 серия (18+)
-PRO Деньги (16+)8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 Февраля-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,05 рубля, доллара прибавил 96 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 и 10 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»