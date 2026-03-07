Люди могут сделать мир лучше: из орудий убийств мексиканец создаёт замысловатые музыкальные инструменты, а в Лондоне тестируют роботакси
Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.
Мексиканский художник нашёл способ противостоять незаконной торговле оружием. Из конфискованных орудий убийств он создаёт замысловатые музыкальные инструменты. Выставка этих творений проходит в Мехико.
В Кении доступ к образованию для детей расширился, но в школах уделяют мало внимания ученикам с различными нарушениями в развитии. Однако одно учебное заведение принимает школьников с дислексией и использует особый подход в обучении.
Любовь австралийцев к кофейным капсулам приводит к ежегодному образованию тысяч тонн отходов. Впрочем, некоторые проявляют изобретательность, находя способы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, и дают капсулам вторую жизнь.
В Лондоне тестируют роботакси. Официально запустить услугу планируют к концу этого года. Но готовы ли к этому люди? Узнаем из сюжета.
Вы когда-нибудь задумывались, почему кроссовки баскетболистов постоянно скрипят во время бега? Учёные узнали, из-за чего это происходит. Причина в мягком материале подошвы кроссовок. Об этом подробнее.
Знаменитый травертин из исторических каменоломен под Римом используется для строительства новых религиозных памятников. Первоначально этот камень был использован архитектором и скульптором Бернини для создания колоннады перед собором Святого Петра в Ватикане.
Аргентинские палеонтологи описали окаменелый скелет миниатюрного динозавра, который жил 95 миллионов лет назад. Ту эпоху обычно называют временем гигантов, но, как оказалось, мелким рептилиям там тоже нашлось место.
Японцы приходят в зоопарк в Итикаве посмотреть на брошенного детёныша японского макака, который прославился на всю страну. Знаменитым он стал, когда маму ему заменила плюшевая обезьяна.
Новое исследование показало, что у слонов, как у кошек, есть супер-усы. Они покрывают их хоботы, обеспечивая осязание. Немецкие учёные расскажут больше об этих удивительных животных далее в сюжете.
Лошади с помощью ржания общаются с сородичами, а также с людьми. Но как эти животные издают характерные звуки, сочетающие низкие и высокие тона – вот что заинтересовало учёных. Они провели исследование, чтобы разгадать эту загадку.
Тренд на «новую скандинавскую» кухню привлекает толпы ценителей изысканной кухни в копенгагенские рестораны, отмеченные звёздами Мишлен. А министр культуры Дании поручил своему министерству изучить вопрос о возможности официального признания гастрономии видом искусства.