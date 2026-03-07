Люди могут сделать мир лучше: из орудий убийств мексиканец создаёт замысловатые музыкальные инструменты, а в Лондоне тестируют роботакси

Японцы приходят в зоопарк в Итикаве посмотреть на брошенного детёныша японского макака, который прославился на всю страну. Знаменитым он стал, когда маму ему заменила плюшевая обезьяна.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

Мексиканский художник нашёл способ противостоять незаконной торговле оружием. Из конфискованных орудий убийств он создаёт замысловатые музыкальные инструменты. Выставка этих творений проходит в Мехико.

В Кении доступ к образованию для детей расширился, но в школах уделяют мало внимания ученикам с различными нарушениями в развитии. Однако одно учебное заведение принимает школьников с дислексией и использует особый подход в обучении.

Любовь австралийцев к кофейным капсулам приводит к ежегодному образованию тысяч тонн отходов. Впрочем, некоторые проявляют изобретательность, находя способы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, и дают капсулам вторую жизнь.

В Лондоне тестируют роботакси. Официально запустить услугу планируют к концу этого года. Но готовы ли к этому люди? Узнаем из сюжета.

Вы когда-нибудь задумывались, почему кроссовки баскетболистов постоянно скрипят во время бега? Учёные узнали, из-за чего это происходит. Причина в мягком материале подошвы кроссовок. Об этом подробнее.

Знаменитый травертин из исторических каменоломен под Римом используется для строительства новых религиозных памятников. Первоначально этот камень был использован архитектором и скульптором Бернини для создания колоннады перед собором Святого Петра в Ватикане.

Аргентинские палеонтологи описали окаменелый скелет миниатюрного динозавра, который жил 95 миллионов лет назад. Ту эпоху обычно называют временем гигантов, но, как оказалось, мелким рептилиям там тоже нашлось место.

Новое исследование показало, что у слонов, как у кошек, есть супер-усы. Они покрывают их хоботы, обеспечивая осязание. Немецкие учёные расскажут больше об этих удивительных животных далее в сюжете.

Лошади с помощью ржания общаются с сородичами, а также с людьми. Но как эти животные издают характерные звуки, сочетающие низкие и высокие тона – вот что заинтересовало учёных. Они провели исследование, чтобы разгадать эту загадку.

Тренд на «новую скандинавскую» кухню привлекает толпы ценителей изысканной кухни в копенгагенские рестораны, отмеченные звёздами Мишлен. А министр культуры Дании поручил своему министерству изучить вопрос о возможности официального признания гастрономии видом искусства.