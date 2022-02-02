Люди, не прошедшие вакцинацию, болеют дольше и с различными осложнениями

857 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+566), Североморск (+119) и Кандалакшском районе (+37).

Ранее вакцинированные от коронавируса люди после заражения штаммом «омикрон» чаще всего болеют около 5-7 дней и без остающихся симптомов, тогда как пациенты, не прошедшие вакцинацию, болеют дольше и с различными осложнениями. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова. Она отметила, что у пациентов, которые не прошли вакцинацию или не переболели ковидом в последние шесть месяцев после завершения основного курса терапии, сохраняется слабость, утомляемость, тревожность, нарушения сна, ухудшение памяти, снижение сообразительности, ощущение «тумана в голове», кашель и одышка при нагрузках. Также нередко отмечаются обострения тонзиллита, синусита и других хронических заболеваний.