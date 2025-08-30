«Жизнь, отданная Северу…»: вечер, посвящённый 90-летию писателя Виталия Семеновича МасловаОПАСНОСТИ ДОЛГОВ В МИКРОЗАЙМАХ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЗАЁМЩИКАМ
30.08.25

Люди не только сохраняют объекты своей истории, но и приумножают их

Молодой французский художник сменил бумагу на песок. Уже шесть лет он создаёт картины на пляже на атлантическом побережье. И это не только увлечение, но и работа.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

Реставрация станцев Рафаэля (анфилада из четырёх помещений. – Ред.)  в Апостольском дворце завершилась. Последним и самым важным этапом стало восстановление зала Константина – самого большого в анфиладе из четырёх комнат. Примечательно и то, что в ходе его реставрации специалисты сделали удивительное открытие.

Национальный музей в Рио-де-Жанейро открылся после разрушительного пожара 2018 года. Уникальные экспонаты, уцелевшие метеориты и новые коллекции возвращают Бразилии её культурное наследие.

В Лондоне в ближайшем будущем появится новая достопримечательность – подземные тоннели, которые некоторое время были секретными. Их построили во время Второй мировой войны. Теперь объект превращают в место досуга для местных жителей и туристов.

Сербский сапожник делает роскошные туфли, похожие на произведение искусства. У них необычные каблуки и золотая подошва.

Канадские учёные подтвердили возраст самых древних пород на Земле – 4 миллиарда 160 миллионов лет. Это открытие может изменить понимание о происхождении жизни на планете. Оно также завершает многолетний научный спор о возрасте скал Нуввуагиттук.

В самой сухой пустыне мира учёные и местные фермеры собирают воду из тумана, чтобы выращивать салат и лимоны. В условиях почти полного отсутствия дождя этот проект открывает новые пути для сельского хозяйства и борьбы с засухой.

Учёные из Буэнос‑Айреса нашли способ бороться с лихорадкой Денге без химии. В стоячие водоёмы они запускают крошечных рыб, которые уничтожают комариные личинки. Простая и эффективная биологическая мера уже помогла тысячам людей.

В Кении фермеры превращают банановые стебли в экологичные косы для причёсок. Новинка заменяет вредный пластик, создаёт рабочие места и приносит доход.

Дроны выполняют двойную задачу на Эвересте – наверх несут альпинистское снаряжение, а вниз – мусор. Проект запустила непальская компания.

Молодой французский художник сменил бумагу на песок. Уже шесть лет он создаёт картины на пляже на атлантическом побережье. И это не только увлечение, но и работа.

Крупнейшая камера в мире изучает космос. Обсерватория Веры Рубин показала яркие туманности и галактики. Это начало десятилетнего путешествия по звёздам.

