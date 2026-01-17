Люди прекрасны: в Москве работает кафе, в котором обслуживающий персонал – люди с аутизмом, а африканские дайверы очищают от пластика озеро - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

Велосипедист Барнаби Уикхэм собрал более семисот потерянных колпаков от колёс, в основном во время своих велосипедных прогулок по американском городу Балтимор. Они вдохновили его на создание масштабных произведений искусства, включая гигантскую рыбу и голову персонажа комиксов Снупи.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

В Москве уже три года работает необычное кафе. Обслуживающий персонал там – люди с аутизмом. И, судя по отзывам гостей, сотрудники кафе прекрасно справляются со своими задачами.

Под багдадской улицей Аль-Мутанабби расположен книжный магазин «Аль-Хекма», ставший культурным центром. На протяжении десятилетий его владелец делает книги доступными для всех, продавая их по низким ценам или раздавая бесплатно.

На известной древнеримской вилле, которая находится недалеко от Помпеев, нашли новые фрески. На них изображены павлин и театральная маска.

В Риме реставрируют шедевр возрастом почти 2000 лет. Это Колонна Марка Аврелия, созданная в честь его побед в войне с варварскими племенами.

В Риме открыли две новые станции метро. Одна из них похожа на музей. Там представлены археологические находки, обнаруженные во время строительства.

В список ЮНЕСКО включили швейцарский йодль. Это особая техника пения без слов, зародившаяся много веков назад.

Велосипедист Барнаби Уикхэм собрал более семисот потерянных колпаков от колёс, в основном во время своих велосипедных прогулок по американском городу Балтимор. Они вдохновили его на создание масштабных произведений искусства, включая гигантскую рыбу и голову персонажа комиксов Снупи.

Африканское озеро Ньяса, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, столкнулось с проблемой пластикового загрязнения. Местные дайверы основали проект и собирают пластик со дна озера.

На чилийском полуострове Брансуик создадут новый национальный парк. Территорию для него выделила некоммерческая природозащитная организация.

Вряд ли этих питомцев можно назвать милыми и пушистыми. Морские крокодилы – среди самых необычных «домашних питомцев» в Австралии. На Северной территории десятки людей держат их дома.

Смех – лучшее лекарство. Любители йоги смеха от Дели до Денвера практикуют дыхательные упражнения и забавные движения, которые заставляют смеяться и снимают стресс.