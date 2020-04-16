Люди просят наказать мать 8-летнего жителя Мончегорска

Жители Мурманской области создали петицию, где просят наказать за халатность, бездействие и ложь маму 8-летнего мальчика, которого избил отчим. В результате побоев ребёнок оказался в реанимации с множественными травмами, в том числе и трещиной кости ноги, выбитыми зубами и, угрожавшем его жизни, разрывом кишечника. Петиция облетела соцсети и медиапространство Мурманской области.

Врачам удалось спасти мальчика, операция длилась семь часов. Теперь маленькому жителю Мончегорска, где произошла ужасающая история, предстоит долгое лечение и реабилитация. Ребёнок сейчас лежит в мурманской больнице. Мать ограничили в общении с сыном. За ним ухаживает тетя.

«Долгие месяцы отчим издевался над мальчиком, а мать придумывала истории о том, что он сам ударился. Все новостные ленты кричат только о зверствах отчима, но забывают про ещё одного зверя. Про мать мальчика, которая всё время давала ложные показания в ПДН, которая до сих пор выгораживает любимого мужа, а сама даже скорую не вызвала своему ребёнку. Теперь она изменила показания, и стала говорить, что она в этой истории – жертва», - говорится в тексте петиции.

Точка в этой вопиющей жестокости истории ещё не поставлена. Отчим мальчика решением суда определён в СИЗО. Но авторы петиции настаивают на том, что и мать должна понести заслуженное, по их мнению, наказание.

Под документом уже поставили подписи более пятисот человек.