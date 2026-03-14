Марина Табейкина: о том, как помочь самому себе в сложных жизненных ситуациях
Люди такие непредсказуемые: австралиец построил для сына 3-этажный замок, окружённый рвом с водой, а в Ираке остаются популярными голубиные гонки

А в Бразилии исследователи выводят сорта кофе, устойчивые к вредителям, болезням и засухе. В рамках эксперимента на городской плантации в Сан-Паулу высадили сотни молодых кофейных деревьев.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

В Кении протезы молочной железы стоят дорого, а реконструктивная хирургия вообще большинству женщин недоступна. Но одна кенийка, сама пережившая онкологию, предлагает альтернативу – вязаные протезы. Она делает их сама и вовлекает в этот процесс других женщин с таким же заболеванием.

В Рио-де-Жанейро люди с инвалидностью могут искупаться в море благодаря проекту «Пляж для всех». Для нуждающихся строят пандусы и приглашают волонтёров. Инициативу запустили в 2008 году.

Оперная певица в Амстердаме помогает людям с деменцией и другими заболеваниями головного мозга вновь почувствовать радость жизни. Она ведёт кружок пения в знаменитом концертном зале. Как проходят занятия и чем пение полезно для особенных учеников, узнаем из сюжета.

В боливийском городе Эль-Альто работает первая в стране бариста-чолита. Она готовит высококачественный кофе категории «Спешелти», который получил признание во всем мире.

Теперь к новостям о самом популярном напитке в мире. Учёные из Бристольского университета задались целью изучить двухсотлетние образцы чая. Их задача – определить характеристики и сорта, более устойчивые к изменению климата.

Новая Зеландия запускает амбициозный проект по добыче «сверхгорячей» геотермальной энергии. В случае успеха страна сможет обеспечить себя электричеством и приблизиться к углеродной нейтральности.

Один австралиец буквально воспринял пословицу «Мой дом – моя крепость». Он построил для сына настоящий трехэтажный замок, окружённый рвом с водой. Давайте посмотрим на внушающие габариты этого сооружения.

Голубиные гонки остаются популярным видом спорта в Ираке. Обученные пернатые пролетают сотни километров. Победители приносят своим владельцам крупные денежные награды.

Классическая игра пинбол переживает настоящий ренессанс в Австралии. Коллекционер из Западной Австралии собирает редкие автоматы и организует соревнования как для новичков, так и для опытных игроков.

Английская футболистка Клои Келли стала прообразом для новой куклы Барби. Компания «МатЕл» выпускает подобные игрушки в рамках серии «Команда мечты», отмечая разных женщин за их заслуги.

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
