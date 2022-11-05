Люди, удивляющие мир: 100-летняя боснийка провела выставку своих художественных работ, а знаменитые французские спортсмены, модели и певицы – в шоколаде!

Одна 100-летняя боснийка провела выставку своих художественных работ. Примечательно, что пишет она лишь с 87 лет. При этом говорит, что глаза у неё до сих пор видят прекрасно, поэтому очки не нужны.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Мария Рябенкова.

На американских 25 центах впервые появится лицо актрисы азиатского происхождения. Увековечить решили память Анны Мэй Вонг. Она была первой известной актрисой Голливуда китайского происхождения.

«Ferrari» после 50-летнего перерыва снова будет выступать на чемпионате мира по автогонкам на выносливость, в том числе примет участие в «24 часах Ле-Мана». Для соревнований на заводе в Маранелло построили новый гоночный гиперкар.

Рынок еды в Марракеше жив как никогда. Число туристов вернулось до допандемических показателей, и сегодня здесь снова готовят по 10 тысяч порций в день.

Филиппинец побил второй мировой рекорд по прыжкам со скакалкой. Причём, в каждом случае он использовал разную технику.

Одна 100-летняя боснийка провела выставку своих художественных работ. Примечательно, что пишет она лишь с 87 лет. При этом говорит, что глаза у неё до сих пор видят прекрасно, поэтому очки не нужны.

Школа в Австралии обучает детей навыкам ведения сельского хозяйства. Подростки учатся выращивать урожай и ухаживать за скотом, готовясь к работе на фермах.

Новое исследование британских учёных. Они доказали, что пение птиц по утрам может сделать человека счастливым на срок до восьми часов. Звук помогает расслабиться и укрепляет психическое здоровье.

Чилийские исследователи начали устанавливать в океане «умные» буи. Они будут «слушать» глубоководную среду, находить китов и упреждать их столкновения с судами.

Впервые в Великобритании в рамках программы по восстановлению родился детёныш зубра. Это произошло в Кентербери и стало неожиданностью для рейнджеров, поскольку беременность у зубров заметить очень сложно.

В Ки-Уэсте на юге США устроили костюмированное шоу с участием собак. Праздник проходит в рамках грандиозного «Фестиваля фантазий», который ежегодно в октябре привлекает десятки тысяч туристов.

В Париже стартовал 27-й «Салон шоколада». По традиции он открылся модным показом шоколадных нарядов. Их продемонстрировали знаменитые французские спортсмены, модели и певицы.