Люди удивляют и поражают: в московской парфюмерной лаборатории работают незрячие сотрудники, а «звуковой мяч» помогает слепым детям играть в футбол

Швейцарско-итальянская команда учёных разработала роботизированный съедобный свадебный торт. Он светится и двигается. И при этом его можно съесть. Давайте посмотрим.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Анастасия Кочурова.

«Звуковой мяч» призван помочь слепым детям играть в футбол самостоятельно. Он называется «Soundball» и содержит металлические отсеки и шариковые подшипники.

В Москве есть необычная парфюмерная лаборатория, где работают незрячие сотрудники. Они создают парфюмерные композиции, опираясь на своё уникальное восприятие мира.

Швейцарско-итальянская команда учёных разработала роботизированный съедобный свадебный торт. Он светится и двигается. И при этом его можно съесть. Давайте посмотрим.

Житель США позволил змеям укусить себя сотни раз. Теперь учёные изучают его кровь, чтобы найти более эффективное противоядие.

В Барселоне раскопали останки старинной лодки. Возможно, она затонула 500 лет назад.

В чилийской столице Сантьяго продолжает существовать ремесло шляпника. Столетняя мастерская и магазин гарантируют, что этот аксессуар не станет быстрой модой.

Экологи в Бенине спасают морских черепах, поскольку последние десятилетия их численность сокращалась. Теперь же взрослых рептилий охраняют от браконьеров, а детёнышей выращивают в инкубаторе.

Заповедник в Болгарии создаёт наилучшие условия для спасённых медведей. Раньше их содержали в неволе в плохих условиях, а многих раньше заставляли танцевать на улицах перед публикой.

Учёные в Австралии набирают для эксперимента собак с лишним весом. Исследование будет посвящено проблемам ожирения.

«ЕКА» запустило на орбиту новый спутник, который будет картировать леса Земли. Ему предстоит собрать важные данные, которые покажут последствия изменения климата. Об этом подробнее.

Благодаря тёплой погоде и богатой истории марокканская столица Рабат переживает рост в секторе элитного туризма. В городе строят пять роскошных отелей. При этом наблюдается рост числа гостей из Азии, особенно из Тайваня.