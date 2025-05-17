Люди удивляют и поражают: в московской парфюмерной лаборатории работают незрячие сотрудники, а «звуковой мяч» помогает слепым детям играть в футболМурманская команда КВН «Заполярье» вышла в полуфинал Международной лиги КВН
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.05.25 13:35

Люди удивляют и поражают: в московской парфюмерной лаборатории работают незрячие сотрудники, а «звуковой мяч» помогает слепым детям играть в футбол

Швейцарско-итальянская команда учёных разработала роботизированный съедобный свадебный торт. Он светится и двигается. И при этом его можно съесть. Давайте посмотрим.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Анастасия Кочурова.

«Звуковой мяч» призван помочь слепым детям играть в футбол самостоятельно. Он называется «Soundball» и содержит металлические отсеки и шариковые подшипники.

В Москве есть необычная парфюмерная лаборатория, где работают незрячие сотрудники. Они создают парфюмерные композиции, опираясь на своё уникальное восприятие мира.

Швейцарско-итальянская команда учёных разработала роботизированный съедобный свадебный торт. Он светится и двигается. И при этом его можно съесть. Давайте посмотрим.

Житель США позволил змеям укусить себя сотни раз. Теперь учёные изучают его кровь, чтобы найти более эффективное противоядие.

В Барселоне раскопали останки старинной лодки. Возможно, она затонула 500 лет назад.

В чилийской столице Сантьяго продолжает существовать ремесло шляпника. Столетняя мастерская и магазин гарантируют, что этот аксессуар не станет быстрой модой.

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