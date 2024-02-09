Люди в брендированной одежде «Информ УИК» постучатся в ваши двери!

С 15 по 17 марта в России состоятся выборы президента страны. У каждого жителя есть ещё один выбор – каким способом оставить свой голос за кандидата. Об этом нам подробно скоро расскажут обходчики – люди, которые занимаются информированием населения. Но пока они проходят специальное обучение.

Выбор президента, пожалуй, самый ответственный шаг для каждого совершеннолетнего гражданина страны. Но не всегда удобно принимать участие в процессе очно. Работа, командировка или больничный, например, могут планы изменить. Ситуации у людей разные и по каждой должно быть решение. Чтобы мы знали, каким способом удобно проголосовать, уже с 17 февраля к делу приступят обходчики. Эти люди расскажут мурманчанам, в какой период они могут поучаствовать в выборах и как лично проголосовать на участке или онлайн.

Олег Куница, председатель УИК №94: «Сейчас у нас проходят президентские выборы и всё намного интересней, чем было до этого. В первую очередь, сейчас используем программное обеспечение для работы обходчиков, которые работают с избирателями. Это очень удобно и хорошо сделано».

Сейчас участники проекта «Информ УИК» проходят специальное обучение. Им рассказывают, как работать со специальной программой, как общаться с гражданами и много других нюансов этой непростой, но очень ответственной миссии.

Елена Завадская, председатель Мурманской территориальной избирательной комиссии: «Это уже второй цикл обучающих мероприятий. Сегодня мы будем говорить и о работе на мобильном приложении. Наши члены участковых комиссий уже прошли дистанционное тестирование и дистанционное голосование. Они очно тренировались на демонстрационной версии, чтобы освоить данный программный продукт. А самое главное, разобраться во всех нюансах, которые есть».

Важный момент, к гражданам придут члены участковой избирательной комиссии, которая закреплена непосредственно по их месту жительства.

Владислав Туйчиев, заместитель председателя УИК №84: «На наши плечи упала такая большая ответственность. Но меня предупредили заранее, я был частично к этому готов. У меня в подчинении будут два обходчика: один студент из колледжа, другой – мой коллега по работе».

Всего в Мурманске будет 548 обходчиков. Люди в брендированной одежде «Информ УИК» с бейджем на шее и планшетом в руках – не мошенники, а настоящие помощники в важном для страны деле.