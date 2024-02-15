Людмила Балакшина: каково это - сыграть в «Поле чудес»?

Программа «Поле чудес» для многих — это что-то ностальгическое, из детства. И – да! И уже более 30 лет она всё ещё идёт по телевизору!

И что удивительно, ведь даже сейчас участие в шоу «Поле чудес» для некоторых является мечтой. А для мурманчанки Людмилы Балакшиной - уже сбывшейся.

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Людмила Балакшина нам поведает, нужно ли до сих пор составлять кроссворды, чтобы пройти отборочный этап для участия в проекте? Что привезла участница для музея программы? И какой на самом деле Леонид Якубович?