День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.02.24 12:00
Людмила Балакшина: каково это - сыграть в «Поле чудес»?
Программа «Поле чудес» для многих — это что-то ностальгическое, из детства. И – да! И уже более 30 лет она всё ещё идёт по телевизору!
И что удивительно, ведь даже сейчас участие в шоу «Поле чудес» для некоторых является мечтой. А для мурманчанки Людмилы Балакшиной - уже сбывшейся.
Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Людмила Балакшина нам поведает, нужно ли до сих пор составлять кроссворды, чтобы пройти отборочный этап для участия в проекте? Что привезла участница для музея программы? И какой на самом деле Леонид Якубович?
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Последние комментарии
Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
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