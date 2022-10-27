Людмила Чернюк, врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории: нужно уметь делать всё в вертолёте

Недавно специалист санавиации, врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории из областной больницы Баяндина отметила свой юбилей. Людмила Чернюк практически 30 лет спасает людей в нашем регионе и не только. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» решила узнать о тонкостях работы анестезиолога-реаниматолога.

Именно со звонка в диспетчерскую службу начинается работа медиков, которую порой можно назвать даже экстремальной — ведь в санавиации, как на передовой.

Василий Емашкин, оперативный дежурный Центра медицины катастроф: «Заявки поступают централизованно на наш многоканальный телефон. Обычно заявочки подают лечебные учреждения Мурманской области, но возможны вызовы ещё и от других экстренных служб».

После того, как информация дошла до специалиста санитарной авиации, необходимо подобрать оборудование: аппараты ИВЛ, мониторы, дефибрилляторы, медицинские укладки. Сборы и обсуждение маршрута по регламенту занимается 10 минут. После взлёт.

Бывает, что медики забирают пациента в очень тяжёлом состоянии, но и это ещё не все сложности.

Людмила Чернюк, врач анестезиолог-реаниматолог областной больницы имени Баяндина: «У нас есть такие труднодоступные места, например, Чаваньга, Чапома, Тетрино. Это населённые пункты, где проживает население, но там практически нет медицинской помощи, а сложности заключаются в том, что мы часто летим, а не можем представить, насколько тяжёлый пациент, находящийся там, потому что медицинского персонала там нет. Мы какие-то данные собираем с людей, которые находятся рядом: сосед, представитель администрации этого населенного пункта».

Помимо труднодоступных районов на Терском берегу есть ещё и наши Хибины. Да, и не только. Часто приходится летать врачам в Островной, потому что других путей сообщения с этим населённым пунктов попросту нет.

Специалисты санитарной авиации прибывают и на приграничные территории. Как вспоминает врач анестезиолог Людмила Чернюк, наших моряков забирали даже из Киркенеса.

Людмила Чернюк, врач анестезиолог-реаниматолог областной больницы имени Баяндина: «Они тоже часто попадают в какие-то ситуации: болеют, травмы получают. Они получают необходимую первую помощь, застрахованы все в Норвегии, а потом мы их забираем на границе к себе».

Время доставки пациента в больницу зависит от того, где он находится. Средняя продолжительность полёта 3 часа. К слову, федеральные субсидии покрывают транспортные расходы в рамках программы развития санитарной помощи. Ведь стоимость одного часа полёта порядка 209 тысяч рублей.

Людмила Чернюк, врач анестезиолог-реаниматолог областной больницы имени Баяндина: «Бывают полёты длительные, например, до пяти часов. Бывает и дольше».

Главное преимущество санавиации - это скорость. Однако есть и особенности, к примеру, возникла необходимость в медицинском вмешательстве. Нужно уметь делать всё в вертолёте, где не бывает идеальных условий. Специалисты способные грамотно и точно работать в таких обстоятельствах – на вес золота. Поэтому Людмилу Степановну коллеги ценят и уважают.

Виктор Рогалев, начальник территориального Центра медицины катастроф: «Работа, которая осуществляется ею по организации санитарных заданий на всей территории Мурманской области, да, и не только на территории Мурманской области. Она выполняет самые трудные задания ответственно, те, которые никто не может осуществить, ей удаются, поскольку она очень квалифицированный, грамотный анестезиолог высшей квалификационной категории. Она умеет всё это делать».

Недавно специалист санавиации, врач анестезиолог-реаниматолог Людмила Чернюк отметила свой юбилей, а в следующем году будет праздновать 30-летний трудовой юбилей. Своё дело она бросать не собирается, ведь каждый спасённый ею человек, только вдохновляет на новые подвиги.