Людмила Дружинина: женщина в бизнесе

Что на самом деле стоит за историей успеха? Не глянцевые картинки, а настоящие решения, ошибки и стратегии.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Людмила Дружинина, предприниматель с многолетним стажем, делится своим опытом с теми, кто думает о своём деле или хочет вывести его на новый уровень. «Неважно, как называется ваш бизнес, важно, как вы его строите», - говорит она.