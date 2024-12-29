Людям есть до всего дело: палеонтологи более 20 лет исследовали окаменелые экскременты динозавров, а в одном из музеев Лондона появилась гигантская скульптура Марса

В Салониках в Греции скоро откроется метро – первое в городе. Его строили больше 20 лет, и причина кроется в археологических находках. Теперь часть артефактов выставлена на станциях метро.

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Уникальный портрет кисти Караваджо впервые выставляют перед публикой с момента его обнаружения в 60-х годах прошлого столетия. На нём изображён будущий папа римский Урбан VIII.

Палеонтологи более 20 лет исследовали окаменелые экскременты динозавров. Это помогло понять, как древние ящеры заняли доминирующее положение на Земле.

Перуанские палеонтологи показали хорошо сохранившиеся останки доисторического крокодила. Он жил на территории Америки более десяти миллионов лет назад.

В Салониках в Греции скоро откроется метро – первое в городе. Его строили больше 20 лет, и причина кроется в археологических находках. Теперь часть артефактов выставлена на станциях метро.

Греческая семья воссоздаёт древнегреческие инструменты, используя изображения на вазах и фресках. Её продукцию используют учёные и коллекционеры. Она также появлялась в голливудских фильмах.

Лондонский ресторан, где более 120 лет подают пюре, мясные пироги и подливку, хочет получить защищённый статус для своего меню. Владельцы бизнеса надеются, что это позволит им снова начать расширяться.

Юный индиец станет самым молодым игроком в крикет в Индийской премьер-лиге. Ему всего 13 лет. Права на него купила команда, входящая в состав лиги.

Австрийский юноша Томас Ахерер получил высшую оценку в 10 баллов за трюк в полуфинале соревнований по фристайлу на Кубке мира по вингфойлу в Бразилии. Он первым в мире выполнил двойное сальто назад.

В иракском Мосуле появилась мобильная библиотека. Это автобус, в который каждый желающий может прийти бесплатно, чтобы почитать бумажную книгу. Давайте посмотрим.

Редкий оленёнок пуду родился в зоопарке Аргентины. Его вес всего 1,2 килограмма. Когда он вырастет, то будет весить не более 12 килограммов. Эти олени считаются одними из самых маленьких и загадочных в мире.

В одном из музеев Лондона появилась гигантская скульптура, изображающая планету Марс с реальными снимками от НАСА. А находится она в окружении фресок XVIII века. Давайте посмотрим.