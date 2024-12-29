Людям есть до всего дело: палеонтологи более 20 лет исследовали окаменелые экскременты динозавров, а в одном из музеев Лондона появилась гигантская скульптура МарсаНовогодний волшебник в студии: а Дед Мороз у вас настоящий?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.12.24 13:35

Людям есть до всего дело: палеонтологи более 20 лет исследовали окаменелые экскременты динозавров, а в одном из музеев Лондона появилась гигантская скульптура Марса

В Салониках в Греции скоро откроется метро – первое в городе. Его строили больше 20 лет, и причина кроется в археологических находках. Теперь часть артефактов выставлена на станциях метро.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Мария Рябенкова.

Уникальный портрет кисти Караваджо впервые выставляют перед публикой с момента его обнаружения в 60-х годах прошлого столетия. На нём изображён будущий папа римский Урбан VIII.

Палеонтологи более 20 лет исследовали окаменелые экскременты динозавров. Это помогло понять, как древние ящеры заняли доминирующее положение на Земле.

Перуанские палеонтологи показали хорошо сохранившиеся останки доисторического крокодила. Он жил на территории Америки более десяти миллионов лет назад.

В Салониках в Греции скоро откроется метро – первое в городе. Его строили больше 20 лет, и причина кроется в археологических находках. Теперь часть артефактов выставлена на станциях метро.

Греческая семья воссоздаёт древнегреческие инструменты, используя изображения на вазах и фресках. Её продукцию используют учёные и коллекционеры. Она также появлялась в голливудских фильмах.

Лондонский ресторан, где более 120 лет подают пюре, мясные пироги и подливку, хочет получить защищённый статус для своего меню. Владельцы бизнеса надеются, что это позволит им снова начать расширяться.

Юный индиец станет самым молодым игроком в крикет в Индийской премьер-лиге. Ему всего 13 лет. Права на него купила команда, входящая в состав лиги.

Австрийский юноша Томас Ахерер получил высшую оценку в 10 баллов за трюк в полуфинале соревнований по фристайлу на Кубке мира по вингфойлу в Бразилии. Он первым в мире выполнил двойное сальто назад.

В иракском Мосуле появилась мобильная библиотека. Это автобус, в который каждый желающий может прийти бесплатно, чтобы почитать бумажную книгу. Давайте посмотрим.

Редкий оленёнок пуду родился в зоопарке Аргентины. Его вес всего 1,2 килограмма. Когда он вырастет, то будет весить не более 12 килограммов. Эти олени считаются одними из самых маленьких и загадочных в мире.

В одном из музеев Лондона появилась гигантская скульптура, изображающая планету Марс с реальными снимками от НАСА. А находится она в окружении фресок XVIII века. Давайте посмотрим.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)2024 год стал наиболее удачным для тяжёлой промышленности и ИТ-компаний - большое исследование hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Давыдова Валентина
26.12.24 21:13
30 ноября 2024года отправила две посылки сыну в зону СВО из Воронежа. 3 декабря посылки доставили Москва 103400. С этого места посылки не отслеживаются и не доставлены в в/ч. Бардак. Вот ваше отноше
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Ольга Кукушкина
25.12.24 21:56
Для полноты и достоверности предлагаемого репортажа возьмите интервью ещё у кого-то, кроме сотрудницы, которая провела на больничном более 7 месяцев в году. Вроде региональное ТВ, а новость, как у жёл
Комментарий к новости:«Палочная система» Евгения Петухова возмущает сотрудников ГИБДД ЗАТО Александровск
-Правовая консультация (18+)Правда и мифы об удержаниях из заработной платы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире01:30«Медленное ТВ-Камин».04:45«Рождество в России. Традиции праздника». Документальный фильм (12+)05:30«Рождество в Вашингтоне». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области перед Новым годом подешевели куриные яйца, вермишель и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс доллара подпрыгнул на 1,15 рубля, евро вырос на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Филиал ПАО «Россети» завершил ремонт более 30 ЛЭП в Мурманской области и Карелии-PRO ЖКХ (18+)Мурманский регоператор напоминает об экологичном обращении с новогодними елями-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)В следующем году в Мурманской области появится новая мера поддержки «Зарплата мамы 2.0»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика