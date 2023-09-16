Людям не хватает драйва: на небольшом шотландском острове появился собственный космопорт, а маленькая деревня в Болгарии стала центром уличного искусства

Необычное кафе открылось в американском городке Монток. Там вся выпечка сделана из войлока. Всё можно купить.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данила Клепиков.

Немецкие учёные открыли новый путь к диагностике заболеваний головного мозга. Это упростит работу медиков и, возможно, позволит найти более лёгкий способ лечения.

На небольшом шотландском острове появился собственный космопорт. Его строительство спонсировали местные жители. Они надеются, что запуски космических кораблей вернут на остров экономическую активность и социальную жизнь.

Небольшая деревня в Болгарии стала центром уличного искусства. Граффити с изображением мировых лидеров, героев мультфильмов и знаменитостей сделали Старо-Железаре известной на культурной карте.

Появление открытых террас при кафе и ресторанах для ньюйоркцев стало одним из немногих положительных событий эпохи пандемии. Теперь городские власти хотят сохранить зародившуюся традицию. Некоторые этому рады, а некоторые – нет.

Необычное кафе открылось в американском городке Монток. Там вся выпечка сделана из войлока. Всё можно купить.

Кладбище в древнем мексиканском городке украшено статуями, которые создали местные мастера по камню. Они полны решимости сохранить традицию, даже несмотря на то, что каменоломня, которую использовали ещё их отцы и деды, теперь закрыта.

Пожилая австралийка участвует в выставке начинающих художников. Но она не пишет картины, а создаёт удивительные и реалистичные наряды из бумаги.

Нью-йоркский модельер вплетает в коллекции свой опыт жизни в США в качестве мигранта. Так, выпустив свою весенне-летнюю серию одежды, она рассказала историю, которая повлияла на её работу.

В столице Индии проходят занятия йогой с кошками. Пушистые питомцы помогают людям снять стресс и отвлечься от повседневных забот. Но у этой инициативы есть и другая цель.

В Казахстане готовятся к восстановлению популяции тигров. На первом этапе программы создают кормовую базу. Для этого в заповедник переселяют оленей и куланов из других природных парков.

Тем временем, в зоопарке в Западной Бенгалии родились сразу трое тигрят. Все чувствуют себя хорошо.