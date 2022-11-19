Людям скучно на Земле: ракета «Артемида» отправлена к Луне, а книга Гиннесса в поисках суперспособностей
Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Екатерина Дементьева.
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