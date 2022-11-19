Людям скучно на Земле: ракета «Артемида» отправлена к Луне, а книга Гиннесса в поисках суперспособностей

В Танзании обучают гамбийских хомяковых крыс искать людей под завалами. Обычно в этом спасателям помогают собаки, но они крупные и не могут пролезать между обломками. Этот пробел и должны восполнить грызуны.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Екатерина Дементьева.

Новая эра в изучении Луны. Гигантская ракета НАСА «Артемида» успешно вылетела в сторону спутника Земли. Миссия пока беспилотная. Однако уже в 2024 году в космос отправят ракету с экипажем.

Вместо того, чтобы тратить деньги на отопление, лучше потанцевать. Так считают энтузиасты в Берлине. Здесь весь ноябрь предлагают уроки танцев для согрева.

В Танзании обучают гамбийских хомяковых крыс искать людей под завалами. Обычно в этом спасателям помогают собаки, но они крупные и не могут пролезать между обломками. Этот пробел и должны восполнить грызуны.

Книга Гиннесса пополнилась новыми рекордами. В этом сезоне их главная тема «Суперспособности». Какие достижения зарегистрировали в Лондоне, давайте посмотрим.

В Венесуэле выступил самый большой в мире музыкальный фольклорный ансамбль. Это внесли в книгу рекордов Гиннесса.

Австрийский триал-райдер Фабио Вибмер выпустил новый ролик с головокружительными трюками.

В Австралии бывшие военные объединяются и вместе садятся на мотоциклы. Для них это не только развлечение, но и возможность опереться на дружеское плечо в трудные времена.

Бразильский подросток запустил инициативу по сбору футбольных наклеек, которые пользуются большим спросом в преддверии ЧМ в Катаре. Ценные сувениры дарят детям из бедных семей, которые не могут позволить себе лишние траты.

Еврейские кулинарии – отдельный культурный пласт на улицах Нью-Йорка. Об их истории и наследии рассказывает новая выставка.

В Нью-Йорке открылся «Музей Бродвея». В нём можно узнать историю знаменитых мюзиклов, увидеть реквизит, а также услышать отрывки песен и посмотреть отрывки шоу.

На знаменитом универмаге «Harrods» в Лондоне зажглись рождественские огни. В этом году праздничную инсталляцию подготовил модный дом «Dior».