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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.11.23 19:30

Людям, живущим в регионах Арктической зоны, станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья

Жители городов и посёлков Арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках «Дальневосточной ипотеки», при этом сама программа переименована в «Дальневосточную и арктическую ипотеку». Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Людям, живущим в регионах Арктической зоны, станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья. Участниками льготной ипотечной программы могут стать в том числе педагоги и медики, проработавшие в Арктической зоне России не менее пяти лет, молодые супруги не старше 35, одинокие родители, воспитывающие ребёнка, люди, получившие земельные участки по программе «Гектар».

Максимальная сумма льготного займа по этой программе составляет 6 млн рублей.

Решение о распространении льготной ипотечной программы на северные регионы страны принято по поручению Президента РФ. Глава государства дал его по итогам совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и населённых пунктов Арктической зоны в июле 2023 года. Стоит отметить, что «Дальневосточная и арктическая ипотека» распространяется на вторичное жильё в сельских поселениях, а также в моногородах: Кировске, Мончегорске, Оленегорске, Ковдоре, Заполярном, Никеле и Ревде. Мурманск, не в их числе. Об этом говорил глава региона на недавней «прямой линии».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Пока «Арктической ипотекой» нельзя воспользоваться при покупке вторичного жилья в Мурманске, но уже в первом квартале следующего года мы будем дорабатывать этот механизм. Можно приобрести новое жильё в Мурманске и вокруг него – в моногородах и сельских поселениях».

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