Лыжи и сноуборд не будут в полёте в тягость!

Авиакомпании делают шаг навстречу любителям зимних видов спорта. Так, с 1 ноября «Аэрофлот» предоставит дополнительное место бесплатного багажа для провоза лыжного оборудования.

Каждый пассажир может сдать в багаж, не заплатив при этом ни рубля дополнительно, лишь один сноуборд, пары лыж, ботинок и палок. Все это необходимо упаковать в чехол. Общий вес лыжного оборудования не должен превышать 23 килограммов.

Предложение действует только при оформлении перевозки на собственные рейсы перевозчика и рейсы дочерних авиакомпаний. Акция продлится по 15 мая 2018 года.

Стоит отметить, что горнолыжный сезон в Мурманской области - один из самых длительных в стране, начинается с декабря и продолжается вплоть до середины мая.