«Лыжи мечты» - необычный социальный проект помогает реализовать торговый порт

«Лыжи мечты» - так называется проект, стартовавший в Мурманске при поддержке Мурманского морского торгового порта. Особенные дети под руководством опытных инструкторов учатся кататься на лыжах. Помимо бури позитивных эмоций ребята, по словам родителей и тренеров, получают ни с чем несравнимую терапию, которая даже способна улучшить двигательные функции.

Устройство, благодаря которому девочка по имени Лена может стоять на лыжах, называется слайдером. В одиночку такой конструкцией управлять сложно. Во время катания отважной спортсменке будет помогать тренер Алла Коршунова - одна из немногих в Мурманске инструкторов, прошедших специальную подготовку для того, чтобы учить стоять на лыжах особенных детей.

- Как всем разным детям, так и любым взрослым нужен свой подход. С кем-то сложно, с кем-то легко. Насколько интересно детям, настолько легко с ними заниматься, - рассказывает Алла Коршунова, инструктор.

Проект «Лыжи мечты» начал развиваться в Кировске, но многим мурманским родителям накладно каждый месяц ездить в пусть и красивый, но довольно далеко распложённый от областного центра горнолыжный город. Помимо простого удовольствия, которое получают дети от необычного для них досуга, такие занятия спортом, по словам участников движения, отлично сказывается на здоровье юных северян.

На горку, где учатся кататься самые маленькие лыжники, участников процесса доставляет лента неспешного подъёмного механизма. Взрослому человеку сложно представить, что испытывает ребёнок, стоящий на вершине горы. Задачу усложняет и тот факт, что многие из этих детей с большим трудом передвигаются самостоятельно и конечно, даже, несмотря на помощь и подстраховку, от падений никто не застрахован.

- Страх у нас всегда в голове и дети наши - это образец, того, как мы взрослые должны себя вести, - рассказывает Екатерина Дружинина, волонтёр программы «Лыжи мечты». - Не нужно начинать бояться чего-то нового. Это взрослые бояться, дети не бояться. Без падения нет возможности встать. Сколько человек падает, столько ему и предстоит вставать.

В дни занятий для детей устраивают маленький праздник: катают на снегоходах или собачьих упряжках. А самые смелые и отважные могут попробовать вместе с тренером спуститься с большого склона. В этот раз к особенным детям пришли и канистерапевты - дружелюбные питомцы готовые за угощение показать любой цирковой номер. Сложно представить такое событие без поддержки. В случае проекта «Лыжи мечты» её оказывает коллектив Мурманского морского торгового порта.

- Мы знаем, что дети занимаются в Кировске, но когда появилась возможность в Мурманске организовать этот проект, то мы нашли возможность профинансировать оплату инструкторов и специального оборудования для таких детей, - сообщила Галина Чадаева, начальник отдела по социальным вопросам и коммуникациям ПАО «Мурманский морской торговый порт».

И это не единственная социальная программа, которую успешно реализовали портовики. В прошлом году на средства предприятия был приобретён микроавтобус с подъёмником для инвалидов колясочников одной из общественных организаций города. В клубе «Надежда» отремонтировали зал для занятий спортом, а в прогимназии Мурманска благодаря помощи руководства торгового порта был куплен ступенькоход.