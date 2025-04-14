Лыжники со всей России приехали в Мурманскую область, чтобы пробежать лыжный сверхмарафон на 70 километров

На награждении чествовали не только самых быстрых лыжников, но и самых активных болельщиков.

На старт чемпионата России по лыжным гонкам на 70 километров в Мончегорске вышли 90 спортсменов из разных регионов России и Белоруссии. Одни из них - Алексей Шемякин приехал из Северодвинска, чтобы не только завершить сезон такими масштабными соревнованиями, но и зарядиться эмоциями.

Алексей Шемякин, участник чемпионата России, Архангельская область: «Это 12-й марафон за этот сезон, который ещё и продолжается. Сюда приезжаю за эмоциями, как говорится, зарядиться от болельщиков их зарядом, энергией, потому что здесь такая нереальная атмосфера. Я всем рассказываю, что приезжаю сюда, чтобы получить удовольствие в конце сезона. Лыжня здесь всегда отличная, организация на высоком уровне. Это праздник нереальный».

Кстати, болельщики активно поддерживали всех лыжников. А некоторые даже приехали из других городов, чтобы посмотреть на любимых спортсменов.

Александр Большунов, трёхкратный олимпийский чемпион. За тем как он преодолевает дистанцию пришла посмотреть немалая часть поклонников лыжного спорта.

Михаил, фанат Александра Большунова: «Мы за спорт и за времяпрепровождение семейное болеем».

– У вас тут кто-то бежит?

– У всей России тут бежит чемпион великий – Большунов. Мы приехали на него посмотреть.

– Следите за его спортивными достижениями?

– Мы за всеми топами следим.

– Почему?

– Потому что сами крутимся в спортивных кругах и интересно, как люди тренируются, выступают, готовят себя и показывают высокие результаты.

Лыжный марафон в Мончегорске стал уже доброй традицией. Соревнования на протяжении уже многих лет поддерживают Кольская ГМК и компания «Норникель».

Максим Иванов, заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и корпоративным проектам – директор департамента: «Для нас это традиция, которая связывает историю города Мончегорска. Первые гонки проходили ещё в 60х годах. Конечно, для Мончегорска, города присутствия компании «Норильский никель», это событие значимое. Это практически праздник, который проводится каждый год для жителей города, для Мурманской области, для болельщиков. Это пример для наших молодых спортсменов, которые занимаются лыжным спортом в нашем городе, он очень популярен у нас».

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «Нам есть чем гордиться. Это говорит о том, что у нас работает спортивная система, спортивная школа, та инфраструктура, которая создаётся в регионе, которая развивается при поддержке губернатора Мурманской области, правительства Мурманской области. Она работает и даёт свои результаты».

Роман Шаркий, генеральный директор Кольской ГМК, директор Кольского металлургического завода: «Наблюдать, когда соревнуются сильнейшие лыжники России, понятно, это удовольствие. Но это ещё и большущее вдохновение на то, чтобы становиться лучше в том, чем ты занимаешься, неважно, лыжи – не лыжи. Когда видно, как ребята выкладываются, идут к финишу, пытаются победить самих себя – это очень-очень круто».

Победителем ультрамарафонской гонки на 70 км свободным стилем чемпионата России в Мончегорске стал один из лучших отечественных лыжников современности Александр Большунов, выступающий за Республику Татарстан.

Александр Большунов, участник ультрамарафона, чемпион России: «Трассу получилось выиграть, даже несмотря на те проблемы, которые были после 30 километра, когда на спуске лыжа отстегнулась и улетела. Большой просвет поймал, пришлось догонять. Ещё и палку сломал. В принципе, после 30 километра было впереди ещё 38 километров, поэтому понимал, что всё нормально, даже, несмотря на такую оплошность. Я понимал, что всё будет нормально».

Второе место занял москвич Егор Митрошин, третье – Иван Якимушкин из Республики Коми.

В топ-20 вошли представители Мурманской области: Александр Гребенько занял 14-е место, Максим Зубцов – 16-е место, Андрей Зародов – 17-е место.

Общий призовой фонд соревнований, который предоставила компания «Норникель» составил около двух миллионов рублей.