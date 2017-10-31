Лыжня манит мурманчан ярким светом в ночи

До полярной ночи – месяц. Однако тёмное время суток стало заметно длиннее уже сейчас. Для удобства и безопасности спортсменов принято решение дальше освещать лыжную трассу в Долине Уюта. Об этом сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.

Освещение лыжных трасс на территории спортивного комплекса «Долина Уюта» теперь производится с 7 до 9 вечера - по будням, за исключением понедельника – это выходной день, и с 17.00 до 21 часа - в субботу и воскресенье.