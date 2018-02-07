«Лыжня России» зовёт северян на снежные трассы

«В здоровом теле - здоровый дух!», - под таким девизом в Мурманске и области в 11-й раз проходит массовый всероссийский конкурс «Лыжня России».

11 февраля в Мурманской области стартует всероссийская ежегодная массовая гонка «Лыжня России». В этом году на старт соревнований в 16 муниципалитетах региона выйдет почти 8 тысяч человек - от самых маленьких до ветеранов спорта. В Мурманске центральной площадкой соревнований станет Долина Уюта. По прогнозам, участие в марафоне примут более 1000 человек. Спортсмены преодолеют дистанцию в 5 и 10 км. В этом году площадками для гонок так же станут и поселения области, такие, как Умба и Варзуга.

- В этом году внимание областного спорткомитета при организации мероприятия будет уделено отдаленным сельским поселениям и закрытым территориальным образованиям, где базируются войсковые части, - отмечает Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. – По области практически в каждом муниципалитете пройдёт «Лыжня России».

В нашей стране этот массовый забег проводится ежегодно с 1982 года и всегда считается большим праздником, пользуясь популярностью среди северян. В этом году организаторы решили провести соревнования под эгидой поддержки российских спортсменов, отстранённых от участия в зимней Олимпиаде 2018 года.

- Они все проходят в рамках Дня зимних видов спорта, которые посвящены 4-й годовщине проведения Олимпийских игр в Сочи 2014 года, - сказала Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по делам семьи, молодёжи и спорту, заслуженный мастер спорта, призёр Олимпийских игр. - Все эти мероприятия сегодня проходят в поддержку наших спортсменов, участников Олимпийских игр.

В соревнованиях сможет принять участие любой желающий. А профессиональные спортсмены поборются за лучшее время. В зависимости от уровня подготовки, участники будут самостоятельно выбирать протяженность дистанции. Вся лыжня подготовлена специально так, что любому она будет под силу. Помимо этого на соревнованиях будут организованы выездные буфеты, а за обеспечением порядка и самочувствием лыжников проследят сотрудники полиции и скорой помощи.