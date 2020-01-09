«Лыжня зовёт!» - горожане набирают снежный километраж

«Допинг для жизни» или «Клуб весёлых и находчивых пенсионеров» - как только не называют конкурс «Лыжня зовёт!». Впрочем, популярность соревнований, которые в этом году стартуют уже в 49-й раз, стабильно растёт. В любом состоянии и в любую погоду. Валентина Смелкова занимается лыжами почти 50 лет. Полвека, проведенные на заснеженных трассах Мурманска, позволили пенсионерке сохранить радость жизни, активность и здоровье. Своё хобби она в шутку называет допингом для жизни, и искренне не понимает тех, кто не любит снег. Несмотря на постоянное участие в конкурсе «Лыжня зовёт!», за рекордами мурманчанка не гонится, хотя раньше все было немного по-другому.

Валентина Смелкова, лыжница, участница конкурса «Лыжня зовёт!»: «Раньше и в забегах на Празднике Севера участвовала. А лыжи были деревянные. Я через всю жизнь пронесли любовь к лыжам».

Любовь к лыжам зарождается в детстве благодаря родителям и семейным традициям. Хотите, чтобы ребёнок привязался к спорту, покажите на своём примере, что это не только полезно, но и приятно – делятся секретом опытные лыжники.

Светлана Домнина, лыжница, участница конкурса «Лыжня зовёт!»: «В детстве ещё на лыжах ходила, когда жила в Росте. А потом уже здесь, когда переехала в центр. Ходили через озеро пешком, а потом вот автобусы стали ходить. Моя дистанция - 5-10 километров».

Ветераны «Лыжни» этот конкурс, который в этом году стартовал уже в 49-й раз, называют «Клуб весёлых и находчивых пенсионеров». И правда, на трассе много пожилых людей. Для них эти соревнования – отдушина. Рядом с костром, который каждый раз заботливо разводят контролеры соревнований, не только греются после пробежки, но и кипят чай. По словам участников судейского корпуса, этот согревающий напиток такой же особенный, как и атмосфера состязания!».

Галина Паширова, контролёр: «Очень доброжелательные люди. Меня вот сегодня нарядили в новую одежку, теперь все так рады, что мне тепло, что я не мёрзну. Здесь неважно, что мороз или метель, важно человеческое отношение».

Про отношение стоит упомянуть отдельно, ведь от улицы Рогозерской до комплекса «Снежинка» по средам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни ходит бесплатный автобус. А первый день соревнований превращается в праздник. Вот и в этот раз пришли на праздник Дед Мороз и Снегурочка.

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «В Мурманске лыжный спорт считается народным. Благодаря учителям физкультуры мы приучены ходить на лыжах. Поэтому спасибо специалистам спорткомитета администрации города Мурманска, которые каждый год устраивают такое театрализованные открытия сезона конкурса «Лыжня зовёт!».

Конкурс организуют на трассах «Снежинки», где вдоль маршрутов организовано освещение и на территории вокруг Семёновского озера. Каждый участник имеет дневник, в котором контролеры делают отметки о выходе на трассу и пройдённых километрах, а кто больше всего пробежит за сезон с января по апрель, тот и станет победителем.

Дмитрий Блохин, исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска: «Уже третье и четвёртое поколение участвует в этом конкурсе. Сейчас аксакалы, ветераны конкурса признались, что внуки и правнуки приезжают, встают на лыжи. И они с удовольствием передают опыт молодому поколению».

Дети, для которых существуют отдельные номинации, проходят за сезон пару сотен километров, а вот взрослые наматывают по лыжне по нескольку тысяч. Итоги конкурса подведут в апреле, тогда же и объявят победителей.