«Лыжня зовёт» - идём кататься!

Сотни мурманчан ежегодно принимают участие в конкурсе «Лыжня зовёт». В этом году заезды проводятся сразу на трёх площадках. На одной из них побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

«Мороз и солнце; день чудесный!», - эти строки из бессмертного стихотворения классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина очень кстати подходят и для Мурманска. Вот только на северную красоту многие жители Заполярья предпочитают смотреть из окна тёплой квартиры, укутавшись в пледы и потягивая горячий чай. Но есть и те, кого холода вовсе не пугают, они активно занимаются спортом в любую погоду. Одно из самых популярных направлений – это лыжи, на которых некоторые спортсмены-любители ходят каждый день, да ещё и принимают участие в конкурсе «Лыжня зовёт», который проходит в столице Заполярья уже 48 лет. Это не марафон или гонка на время, здесь важно набрать километры на лыжных трассах за зимний период.

«У этого конкурса есть рекорд - 1200 километров, - говорит Сергей Негода, директор городского спортивного центра «Авангард». – Мурманчанин прошёл 1200 километров за время конкурса - с января по апрель».

С каждым годом количество участников состязаний только увеличивается. На лыжи встают и взрослые, и дети. И это не удивительно, так как здесь можно не торопиться, а спокойно наматывать километры, общее число которых учитывается в специальном дневнике.

«Сейчас холода, но настоящим лыжникам и двадцать километров нипочем, - считает Татьяна Засухина, контролер конкурса. – А когда морозов нет, то очень много лыжников выходят на наши трассы».

Для всех фанатов активного образа жизни в субботу, 9 февраля, комплекс «Снежинка» проводит «День зимних видов спорта». Сотни любителей активного образа жизни соберутся на КП-2 для того, чтобы принять участие в конкурсах и эстафетах. Организаторы также подготовят для гостей праздника тёплые напитки, которыми можно будет согреться. Начало в 11 часов.