ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Выстраиваем гармоничные отношения, или Женщины – «товар», за который платит мужчинаНас всех пересчитали
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.02.19 19:30

«Лыжня зовёт» - идём кататься!

Сотни мурманчан ежегодно принимают участие в конкурсе «Лыжня зовёт». В этом году заезды проводятся сразу на трёх площадках. На одной из них побывала  съёмочная группа «Арктик-ТВ».

«Мороз и солнце; день чудесный!», - эти строки из бессмертного стихотворения классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина очень кстати подходят и для Мурманска. Вот только на северную красоту многие жители Заполярья предпочитают смотреть из окна тёплой квартиры, укутавшись в пледы и потягивая горячий чай. Но есть и те, кого холода вовсе не пугают, они активно занимаются спортом в любую погоду. Одно из самых популярных направлений – это лыжи, на которых некоторые спортсмены-любители ходят каждый день, да ещё и принимают участие в конкурсе «Лыжня зовёт», который проходит в столице Заполярья уже 48 лет. Это не марафон или гонка на время, здесь важно  набрать километры на лыжных трассах за зимний период.

«У этого конкурса есть рекорд - 1200 километров, - говорит Сергей Негода, директор городского спортивного центра «Авангард». – Мурманчанин прошёл 1200 километров за время конкурса - с января по апрель».

С каждым годом количество участников состязаний только увеличивается. На лыжи встают и взрослые, и дети. И это не удивительно, так как здесь можно не торопиться, а спокойно наматывать километры, общее число которых учитывается  в специальном дневнике.

«Сейчас холода, но настоящим лыжникам и  двадцать километров  нипочем, - считает Татьяна Засухина, контролер конкурса. – А когда морозов нет, то очень много лыжников выходят на наши трассы».

Для всех фанатов активного образа жизни в субботу, 9 февраля, комплекс «Снежинка» проводит «День зимних видов спорта». Сотни любителей активного образа жизни соберутся на КП-2 для того, чтобы принять участие в конкурсах и эстафетах. Организаторы также подготовят для гостей праздника тёплые напитки, которыми можно будет согреться. Начало в 11 часов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСможет ли лихтеровоз «Севморпуть» на СМП победить рефконтейнеры на РЖД?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Нина
06.02.19 15:41
так этого и стоило ожидать! Европа психует, Россия - враг Вселенной, источник всех бед. А на работу Печенганикеля Норвегия давно зуб точит, хотят, чтобы его закрыли.
Комментарий к новости:Экосеминар в норвежском Сванховде неожиданно стал трибуной для антироссийской риторики
Ciany
06.02.19 08:01
как в боулинге!
Комментарий к новости:В Мурманске произошёл наезд на несовершеннолетнего пешехода
ольга
06.02.19 01:08
Добрый день. Переехала в 5-этажный дом. Я мать с ребёнком, на лестнице установлены швеллеры для колясок, угол очень резкий и сама площадка перед входной дверью шириной 1 м и глубиной 0,6 м. дверной п
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728123
-Скоро в эфире04:55Городские хроники (6+)05:15«Ип Ман». Художественный фильм (16+)07:00Городские хроники (6+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области растут объёмы кредитов, предоставленных юридическим и физическим лица-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 4 копейки, евро снизился на 7 копеек-PRO ЭнергетикуНа очередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области рассмотрели вопрос обеспечения антитеррористической защищенности объектов филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 8 февраля-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыПравительство предлагает сделать проезд в Арктику только за деньги, если других дорог нет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
02.02.19: Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как Вы думаете, к чему это приведёт?Проголосовало: 363 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика