Лыжный марафон Праздника Севера выявил лучших лыжников

Лыжный марафон Праздника Севера – самый ожидаемый забег в области. Ежегодно он собирает всех любителей зимнего вида спорта в Долине Уюта.

Особенный день для всех лыжников. Наша область каждый год притягивает к себе внимание этими соревнованиями. Речь - о мурманском лыжном марафоне.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «К нам приехали люди с 57 регионов нашей страны».

Лыжные баталии проходили два дня. Участники соревновались свободным и классическим стилями на дистанциях 25 и 50 километров. Помимо внушительного расстояния нагрузку на спортсменов оказывают и многочисленные повороты, крутые подъёмы и спуски на трассе.

Лыжный марафон Праздника Севера собрал 3000 участников, среди них ветераны спорта, любители и, конечно же, пришедшие их поддержать болельщики.

Многие пришли посмотреть и на легенд лыжного спорта. В очередной раз проверить себя на заполярной трассе в Мурманск приехали победитель прошлогоднего марафона Ермил Вокуев, знаменитые Никита Крюков, Алексей Шемякин, Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин и многие другие ветераны лыжного спорта известные во всем мире.

Победителем среди мужчин на дистанции 50 километров свободным стилем стал Алексей Шемякин из Архангельской области, который показал результат 2:08:15. К слову, это один из самых хороших показателей за годы проведения марафона.

В женском зачёте золотую медаль завоевала Светлана Николаева из Ярославской области, её результат 2:26:17.

Второй день Лыжного марафона Праздника Севера начался с Детского забега. Порядка 300 детей преодолели дистанцию в 600 метров, а помогали им звёзды и ветераны лыжного спорта - четырёхкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов, трёхкратный призёр зимних Олимпийских игр Александр Завьялов, олимпийский чемпион Михаил Девятьяров, а также олимпийский чемпион Никита Крюков.

На длинной дистанции классическим стилем первыми стали Ермил Вокуев и Анастасия Власова.