ЛжеФСБэшник попался пограничникам

Мурманские пограничники совместно с полицейскими задержали молодого человека, использовавшего поддельное удостоверение сотрудника ФСБ.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Так же проверяется причастности указанного лица к иной противоправной деятельности, связанной с использованием им статуса сотрудника силовой структуры. Всех, кто пострадал от действий молодого человека, просят сообщить об этом в полицию по телефону 02.