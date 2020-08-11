«Мадам Плюшкина» с улицы Новое Плато – мурманчанка, которая не любит соседей

Жизнь в многоквартирных домах преподносит разные сюрпризы. Если вам повезло с соседями, то они станут вашими друзьями: помогут в трудную минуту, приглядят за котом и цветами, пока вы в отпуске, поделятся солью и сахаром, при необходимости. Но иногда сосед может стать серьёзной проблемой, которую крайне трудно решить. Так и произошло с жильцами дома № 12 по улице Новое Плато.

Вонь, грязь и куча мусора – картина, которую наблюдают жильцы этого дома на улице Новое Плато в Мурманске каждый день. А всё потому, что их соседка – «мадам Плюшкина». И это не шутливое оскорбление, а, по мнению соседей, компульсивное расстройство, связанное с патологической тягой к накопительству. Женщина коллекционирует мусор из контейнеров.

Татьяна Мазанович, соседка: «Все полностью завалено хламом, даже балкон весь».

- Вы видели, как она из контейнеров достаёт вещи?

- Да, она вечером таскает.

- Она все подряд несёт?

- Всё! Вы знаете, она ходит по квартирам и просит кипяточку, водички.

- Она ходит по квартирам?

- Да, потом начинает свои постирушки на площадке. Выходит и наливает воду, потом вся площадка в лужах. Потом развешивает барахло свое на перилах.

Проблемы с 53-летней соседкой Верой Марушиной у жильцов девятиэтажки начались два года назад. По их словам, раньше женщина жила с родителями, тихо и скромно. А когда осталась одна, начались странности. Каждый день она приносит к себе в квартиру мусор. В гости никого не пускает, но соседи говорят, что там все завалено хламом, а теперь он не помещается внутри и она складирует его у дверей.

Лариса Гижина, соседка по площадке: «У неё было в позапрошлом году задымление на балконе. Вызывали мы пожарных. Что вы думаете? Она не открыла дверь. И спасатели были вынуждены лезть на балкон, чтобы проникнуть к ней в квартиру. Она ни за что не платит, у неё очень большие долги за квартиру».

За эти долги женщине отключили воду и электричество. Поначалу некоторые жильцы жалели её и помогали, но когда мурманчанка стала вести себя агрессивно, перестали это делать. Многочисленные жалобы во всевозможные инстанции не помогают. А сама Вера Николаевна на контакт не идёт.

Лариса Гижина, соседка: «Знаете, ей бесполезно говорить. Я её просила вежливо, культурно. Она на меня с такой бранью накинулась»!

Журналистам «Арктик-ТВ» не удалось пообщаться с Верой Марушиной, судить о причинах такого её поведения можно лишь опираясь на слова раздосадованных соседей и увиденному на пороге её квартиры.