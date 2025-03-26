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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.03.25 19:30

МАФ-2025: экономика Арктики туризмом прирастает

Первый день Международного арктического форума завершился. В этом году событие проходит в Мурманске под лозунгом «На Севере - жить!». Это ключевая площадка, на которой обсуждаются актуальные вопросы развития арктических территорий: экономика, политика, международное сотрудничество и экология. Деловая программа форума состоит из 20 сессий, разделённых по четырём тематическим блокам.

Арктические территории, богатые своим биоразнообразием и другими ресурсами, уже давно вызывают интерес мирового сообщества. Россия здесь, конечно, занимает ведущую роль. А форпостом нашей страны в этом непростом для освоения, но очень важном регионе, остаётся Мурманская область с выходом к Северному морскому пути, незамерзающим портом и базой ледокольного флота, открывающими широкие логистические возможности. И это - одна из причин, по которой форум проводится у ворот России в Арктику - в Мурманске.

Николай Харитонов, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики: «Сегодня проявляют интерес к Северному морскому пути и Китай, и Индия, и другие страны. А если говорить о Мурманске, то абсолютно правильно, что здесь Первый арктический форум проходит именно в Мурманске. Я думаю, что будущее у этого форума хорошее».

Арктика - это не только политика и промышленность. Важную роль в развитии региона играет туризм. Здесь Мурманск - впереди всех. Про нас знают, к нам хотят приехать. Если в целом рост интереса к отдыху в Арктике составляет 8-9% ежегодно, то в Мурманской области только за прошлый год он составил 20%. Другим регионам есть к чему стремиться.

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России: «Мурманск, безусловно, хит и топ для тех, кто хочет поехать в Арктику. Ровно такая же история с Архангельском. Там есть маршрут «Здесь начинается Арктика», там есть Соловки, Земля Франца-Иосифа - тоже относится к Архангельску. Но всем остальным регионам нужно позиционирование и нужен продукт, который будет в головах у туристов ассоциироваться с этим регионом и, соответственно, создаст мотивацию туда поехать».

С ростом интереса к Арктике у отдыхающих появляются и новые туристические продукты. Например, круизные туры по Белому морю. Эта идея уже в разработке, для наших арктических вод даже строятся три новых люксовых теплохода класса «Карелия». Курсировать они будут между Архангельском и Мурманской областью. Маршрут может появиться уже в августе этого года.

Ришат Багаутдинов, генеральный директор ООО «Водоходъ»: «Мы будем надеяться, что всё получится. Потому что по результатам швартовых и ходовых испытаний мы можем какие-то неожиданности встретить. Потому что по понятным причинам мы на этой серии судов вынуждены были перейти на альтернативных поставщиков важного критического оборудования - Китай. А референсы и история этого оборудования нам пока ещё плохо известны».

Зашла речь и про межрегиональные туристические маршруты, в рамках которых гости могут посетить сразу несколько субъектов: например, Мурманскую, Архангельскую области и Карелию. Необходимость сотрудничества губернаторы понимают: турист транзитный, ему интересно за время отдыха посмотреть сразу много. Правда, доступен такой отдых будет, в первую очередь, для тех, кто путешествует на авто.

Артур Парфенчиков, глава Республики Карелия: «В уме держим важнейший, на наш взгляд, маршрут и экономический, и с точки зрения туризма, это дорога вдоль Белого моря - от Онеги, дальше Нюхча наша уникальное историческое село, Сумский посад, родина Поморья, ну, и дальше беломорский выход на трассу «Кола» в сторону Мурманска. Надеемся, что к 2030 году эти планы начнут реализовываться».

Рост туризма, однако, приносит не только позитив. Наряду с организованным туризмом растёт и дикий. Приезжающие на отдых гости отправляются по маршрутам неподготовленными и не регистрируя группы. А Арктика, к сожалению, ошибок не прощает. В результате гости сходят с маршрута, теряются, травмируются или даже гибнут.

Тимофей Сулима, исполняющий обязанности директора департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России: «Человек себя объективно не оценивает. А наши спасательные подразделения всегда готовы прийти на помощь. Но мы сокращаем время реагирования, когда знаем, куда нам прибывать, где находятся люди, где находится туристская группа. Мы подтягиваем технику, готовим авиацию, спасателей. И мы должны понимать, нужны нам лодки, альпинисты, горники или водники. Мы подтягиваем под местность, под риск, под конкретный маршрут своих специалистов».

Если резюмировать, то туризм в Арктике есть и он набирает популярность. Региональная власть делает всё возможное, чтобы создать необходимую инфраструктуру, привлечь как можно больше гостей, наладить сотрудничество с соседями. С туристами в Арктику приходит бизнес, который начинает предлагать новые варианты отдыха. Однако, есть и проблемы, с которыми только предстоит разобраться, чтобы отпуск в российской Арктике стал комфортнее и безопаснее.

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