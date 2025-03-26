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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.03.25 19:30

МАФ-2025: кадры решают будущее Арктики

На Международном арктическом форуме обсудили вопросы подготовки кадров и привлечение квалдифицированных специалистов не только в Арктику, но и на Дальний Восток. На площадке форума сообщили, что теперь все арктические регионы могут принимать участие в программе «Муравьев-Амурский 2030».

«Муравьев-Амурский 2030» - это проект на Дальнем Востоке страны, нацеленный на подготовку квалифицированных специалистов, которые будут работать на государственной службе и институтах развития в северных регионах. Подготовка так называемого «Управленческого спецназа» стартовала четыре года назад.

Павел Марьяндышев, и.о. ректора Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова: «Мы проводили кадровые исследования в Арктической зоне Российской Федерации о тех инженерных кадрах, которые нужны для достижения технологического лидерства нашей страны, освоения Арктической зоны Российской Федерации».

Но и в Мурманске власти стремятся создать условия для таких специалистов, которые сочетали бы в себе профессиональные, этические и волевые качества. Таким образом в регион привлекается большое количество специалистов из разных профессий. Для них устраивают конкурсы профмастерства и внедряют в работу множество технологий.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы понимаем, что развитие Арктической зоны невозможно без людей. Нужны подготовленные специалисты, которые могли бы работать в различных отраслях в наших регионах Арктики. Например, в Мурманскую область. Отмечу, что Мурманская область тоже считается одним из лидеров подготовки кадров для нашего региона».

В Мурманской области реализуется немало масштабных стратегических проектов, которые обеспечивают развитие Арктики и рост экономики. А их реализация невозможна без высококвалифицированных кадров, поэтому их привлечение стало приоритетом для региона.

Венера Кравченко, руководитель проекта «Курс на Север»: «Проект «Курс на Север» именно про взаимодействие с активными, амбициозными молодыми людьми, которые на данный момент проживают в других регионах, но готовы переехать в Мурманскую область, чтобы жить и работать здесь. За время реализации нашего проекта в Мурманскую область приехали 425 человек из 68 регионов. И что самое интересное, что средний возраст участника нашего проекта, квалифицированного специалиста – 33 года».

Кроме того, Мурманская область – лидер по числу резидентов Арктической зоны, которых на данный момент насчитывается около 300 компаний. Ими было создано порядка 6 тысяч рабочих мест, в перспективе это число увеличится до 14 тысяч.

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