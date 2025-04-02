«Золото» в гонке персьют финала «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам завоевали Большунов и ТерентьеваНа энергоблоке №1 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.04.25 19:30

МАФ-2025: креативный бизнес в Арктике

В рамках Международного арктического форума состоялась сессия «Северный креативный путь: территория возможностей для бизнеса».

Увеличивающийся с каждым годом турпоток в Арктические зоны России стимулирует региональный бизнес отвечать новым вызовам. В этом плане креативный туризм, активно развивающийся в Мурманской области, закрывает потребность в уникальности, не теряя при этом все преимущества комфортных путешествий.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Креативная индустрия в туризме является точкой притяжения, потому что это не массовый туризм».

Чем хорош такой туризм? Он может быть не только интересным опытом для путешественников, но и способом поддержать местные сообщества и помочь им в развитии и сохранении своего культурного наследия.

Активно в этом помогают и другие направления – это аутентичная гастрономия богатая разнообразными блюдами, включающими дары моря, северный дизайн со всей его самобытностью и отсылками к коренным народам Севера. Отдельным, и за последние годы плотно закрепившимся в Заполярье направлением креативной индустрии, было есть и будет кинопроизводство.

Светлана Солдатова, директор, продюсер, АНО «Продюсерский центр «Северный характер»: «В 2024 году было снято 28 фильмов … Это для нас стало возможностью вовлечь в процесс кинопроизводства местное население».

В других арктических регионах существуют свои предпосылки для развития креативных индустрий.

Руслан Кухарук, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: «Традиционно Югру связывают с регионом нефтедобычи».

Стоит также отметить государственную поддержку в вопросе закрепления самого понятия креативный туризм. 5 февраля 2025 года в силу вступил федеральный закон о развитии креативных индустрий, который определил возможности для реализации, например, создание специальной инфраструктуры. В Мурманской области уже существуют такие объекты - это «Контейнер-холл» и «СОПКИ.21А». В будущем этот список пополнят Центр научно-технологического творчества «Муза» в здании бывшего кинотеатра «Родина», а также креативный кластер «72 метра» в здании бывшей типографии «Север».

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)Отделение СФР по Мурманской области проактивно назначило надбавку к пенсиям более 21,5 тысячи жителей региона с инвалидностью и старше 80 лет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (6+)23:35«Спиной к финишу». Документальный фильм (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)64% опрошенных жителей СЗФО хотели бы откладывать деньги на будущее своих детей, но не могут-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 76 копеек, доллар теряет почти 32 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №1 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)ЦУР: жители региона чаще всего поднимали вопросы, связанные с уборкой дворов и дорог от снега и наледи-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»