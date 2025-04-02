МАФ-2025: креативный бизнес в Арктике

В рамках Международного арктического форума состоялась сессия «Северный креативный путь: территория возможностей для бизнеса».

Увеличивающийся с каждым годом турпоток в Арктические зоны России стимулирует региональный бизнес отвечать новым вызовам. В этом плане креативный туризм, активно развивающийся в Мурманской области, закрывает потребность в уникальности, не теряя при этом все преимущества комфортных путешествий.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Креативная индустрия в туризме является точкой притяжения, потому что это не массовый туризм».

Чем хорош такой туризм? Он может быть не только интересным опытом для путешественников, но и способом поддержать местные сообщества и помочь им в развитии и сохранении своего культурного наследия.

Активно в этом помогают и другие направления – это аутентичная гастрономия богатая разнообразными блюдами, включающими дары моря, северный дизайн со всей его самобытностью и отсылками к коренным народам Севера. Отдельным, и за последние годы плотно закрепившимся в Заполярье направлением креативной индустрии, было есть и будет кинопроизводство.

Светлана Солдатова, директор, продюсер, АНО «Продюсерский центр «Северный характер»: «В 2024 году было снято 28 фильмов … Это для нас стало возможностью вовлечь в процесс кинопроизводства местное население».

В других арктических регионах существуют свои предпосылки для развития креативных индустрий.

Руслан Кухарук, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: «Традиционно Югру связывают с регионом нефтедобычи».

Стоит также отметить государственную поддержку в вопросе закрепления самого понятия креативный туризм. 5 февраля 2025 года в силу вступил федеральный закон о развитии креативных индустрий, который определил возможности для реализации, например, создание специальной инфраструктуры. В Мурманской области уже существуют такие объекты - это «Контейнер-холл» и «СОПКИ.21А». В будущем этот список пополнят Центр научно-технологического творчества «Муза» в здании бывшего кинотеатра «Родина», а также креативный кластер «72 метра» в здании бывшей типографии «Север».