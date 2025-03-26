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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.03.25 19:30

МАФ-2025: показательное выступление и выставка спецтехники МЧС состоялись на причале

В Мурманске в рамках Международного арктического форума – 2025 сотрудники регионального управления МЧС провели показательные выступления на борту знаменитого атомного ледокола «Ленин». А рядом с достопримечательностью, на набережной у морского вокзала, прошла выставка вездеходной техники, которая использовалась в экспедиции заполярных спасателей на Чукотке.

Защита и спасение человеческих жизней, а тем более в условиях Крайнего Севера – задача непростая и, зачастую, рискованная. Однако сотрудники Главного управления МЧС по Мурманской области из года в год успешно с ней справляются. И чтобы продемонстрировать свой высокий профессионализм, они прямо на борту атомного ледокола «Ленин» устроили масштабные показательные выступления, 

Дмитрий Татаров, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области: «С 2019 года мы проводим такие учения, выступления в рамках различных форумов, проводящихся на территории Мурманской области. Сегодня показательные выступления были организованы для гостей и жителей нашего города, чтобы продемонстрировать им, какую защиту арктических регионов оказывает подсистема РСЧС области».

В выступлениях было задействовано 16 единиц различной спасательной техники и, конечно, специальное оборудование. Например, устройство канатно-спускное пожарное. А участие в инсценированных операциях приняли 83 сотрудника МЧС.

Дмитрий Татаров, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области: «В учениях приняли участие шесть организаций. Это и специалисты Морспасслужбы, ФМБА №120, АТЦ «Росатома», ну, и непосредственно - пожарные и спасатели».

Учения были максимально приближены к реальности. Мурманские спасатели и пожарные действовали быстро и слаженно, с полной самоотдачей. Как и во время настоящих ЧП, здесь счёт шёл не на часы, а на минуты.

Дмитрий Татаров, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Мы в течение двух недель отрабатывали все эти элементы, которые были продемонстрированы».

Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар и вызволить всех пострадавших, в том числе, и находившихся в воде.

- Да, всё впечатлило! Но особенно, как спасатели и пожарные работали в команде. Это впечатляет всегда.

На набережной у морского вокзала, рядом с ледоколом «Ленин», также организовали выставку вездеходов, которые участвовали в экспедиции МЧС на Чукотке «Безопасная Арктика-2025». Всего было представлено 7 единиц техники. Но в центре всеобщего внимания находился вездеход-амфибия «ЗВЕЗДА». Именно на нём сотрудникам МЧС и, в частности, Александру Блохину удалось преодолеть путь в 2500 километров за рекордные 12 дней.

Александр Блохин, генеральный директор компании «Завод вездеходов амфибий»: «Это было уникальное мероприятие, которое организовало Министерство МЧС Российской Федерации. Оно было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Задача состояла в том, чтобы преодолеть расстояние примерно в 2500 километров за 14 дней. Причём маршрут проходил по тем местам, по которым никто ранее не передвигался. Задача казалась невыполнимой. Местные жители её оценивали примерно в 45 дней, не меньше. В результате мы прошли маршрут за 12 дней!».

За все время экспедиции вездеход ни разу не сломался, не доставил экипажу никаких проблем. И это, несмотря на суровые и непредсказуемые климатические условия на Чукотке.

Александр Блохин, генеральный директор компании «Завод вездеходов амфибий»: «Наша техника полностью оправдала заявленные характеристики. Максимальная скорость у нас периодически составляла 65-70 км/ч. Дневные пробеги, несмотря на сложность участков, достигали 400 км в день. При этом температура воздуха опускалась до минус 52 градуса, порывы ветра достигали 40 м/с».

Гости выставки могли забраться в любой понравившийся вездеход и уже внутри угоститься сладостями с горячим чаем.

 

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