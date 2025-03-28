Арктический форум - серьёзное событие и с точки зрения международной политики. Так, в Мурманск для участия в МАФе приехали делегации Китая и Индии. Финляндия и Норвегия. Соседи нашего региона тоже ведут деятельность в Арктике, но общаться с Россией не желают. Официальных представителей этих стран на форуме, где обсуждалось сотрудничество на Крайнем Севере, не было. Однако, не все жители страны Суоми и Северного Королевства поддерживают политику своих государств.

Арктический форум, который состоялся в Мурманске на этой неделе, стал по настоящему международным. На нём присутствовали не только представители стран Азии.

Несмотря на напряжённость между Россией и странами Запада прибыли на форум и граждане Финляндии, которая с недавних пор вступила в НАТО. Как оказалось, далеко не все жители этой страны рады растущему противостоянию с Россией.

Арктический форум - серьёзное событие и с точки зрения международной политики. Так, в Мурманск для участия в МАФе приехали делегации Китая и Индии. Финляндия и Норвегия. Соседи нашего региона тоже ведут деятельность в Арктике, но общаться с Россией не желают. Официальных представителей этих стран на форуме, где обсуждалось сотрудничество на Крайнем Севере, не было. Однако, не все жители страны Суоми и Северного Королевства поддерживают политику своих государств.

Например, некоторые финские эксперты в столицу Заполярья приехали. И они уверены, что Финляндия потеряет очень многое, если будет и дальше следовать по пути конфронтации с Россией, который ей навязали внешние силы.

Янус Путконен, главный редактор «UMV-Lehti», геополитический аналитик: «На данный момент людям, которые находятся у власти в Финляндии, навязаны правила игры центрами решений, которые находятся не в Хельсинки. Поэтому сегодняшнее руководство Финляндии нельзя считать финским, это руководство глобалистов. Это позор Финляндии, что границы закрыты, и нашу страну на этом большом форуме, который мог бы дать финнам новые возможности, представляют только два человека. С другой стороны, я думаю, что большинство финнов гордятся, что хотя бы двое представителей Финляндии находятся здесь».