МАФ-2025 стартовал с «Арктической зарядки в галстуках»

Для тех участников Международного форума, кто предпочитает начинать утро активно, в центре Мурманска организовали «Арктическую зарядку в галстуках».

Среди знакомых жителям региона лиц - министр спорта Светлана Наумова.

Стоит отметить, что стартовала разминка в 8 утра в сквере на улице Ленинградской. Впрочем, первые сессии форума начинались в 10 часов, так что у участников оставалось время чтобы переодеться, принять душ перед рядом деловых встреч и обсуждений.