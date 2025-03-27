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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.03.25 19:30

МАФ-2025: участники форума обсудили меры государственной поддержки инвестиционных проектов в Арктике

В 2020 году президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны на период до 2035 года. Какие плоды дали особые преференции арктическим резидентам обсудили в рамках работы МАФ-2025 на сессии «Особый режим: преференции для арктического бизнеса».

Участники обсудили меры государственной поддержки инвестиционных проектов в Арктике, проанализировали эффективность действующих преференциальных режимов и представили предложения по их совершенствованию. В обсуждении приняли участие представители органов власти, а также крупного и среднего бизнеса.

Основной акцент участники дискуссии сделали на арктическом туризме. Созданные преференции в этом сегменте дали особый эффект как для отдельных предпринимателей, так и для экономики Арктического региона в целом.

Также участники форума обсудили возможности адаптации успешного опыта Дальнего Востока и, в том числе в Мурманской области.

Илья Чернов, директор департамента развития Арктической зоны Российской Федерации и реализации инфраструктурных проектов, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики: «ТОР столица Арктики здесь - в Мурманске, совсем недавно создана ТОР столица Севера … Планируем, что только этими проектами будет создано 45 тысяч рабочих мест».

На территории Мурманской области по двум суперльготным режимам уже работают 306 резидентов, объём фактических инвестиций превысил 264 млрд рублей, что делает регион лидером по объёму вложенных средств резидентами АЗРФ. Благодаря преференциям создано более 5,8 тысячи рабочих мест.

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